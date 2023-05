Reggio Calabria: al Museo Archeologico un incontro sulla capitale spagnola Madrid

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Continuano gli incontri promossi dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con le associazioni operanti sul territorio, nell’obiettivo comune di valorizzare e diffondere cultura e conoscenza. Il prossimo appuntamento da segnare in agenda sarà oggi 5 maggio. Alle ore 17:00 si terrà in sala conferenze l’incontro “Madrid hoy en día”, in sinergia con l’Associazione Calabria Spagna, presieduta dalla dott.ssa Rosa Fontana.

Dopo i saluti del direttore del MArRC, Carmelo Malacrino, la presidente Fontana, coadiuvata dalla dott.ssa Francesca Chiara Siclari, accompagnerà il pubblico alla scoperta di una delle capitali più belle d’Europa, mediante l’uso di supporti audiovisivi volti a rendere un’immagine suggestiva di questa meravigliosa città.

«Questo incontro vuole essere l’avvio di un percorso illustrativo e valorizzante dei siti di maggior interesse della Spagna moderna – dichiara sull’iniziativa la dott.ssa Fontana. Tutto questo, nella speranza di promuovere viaggi di turismo culturale di cui l’associazione Calabria-Spagna è stata e continua ad essere sostenitrice».

Dopo una breve introduzione sulla storia di Madrid, saranno illustrati i punti di maggior rilevanza paesaggistica e artistica che caratterizzano questa singolare città dove antico e moderno, tradizione e innovazione si coniugano in maniera mirabile dando l’impressine al visitatore di trovarsi in un luogo al di fuori dal tempo. La partecipazione all’incontro è gratuita, fino a disponibilità di posti.

“Ospitare al Museo iniziative come quella promossa con l’Associazione Calabria Spagna è una meravigliosa opportunità di scambio tra la cultura italiana e quella spagnola – dichiara il direttore Carmelo Malacrino. Ringrazio l’Associazione e la presidente Rosa Fontana per contribuire costantemente a far tornare la voglia di viaggiare, specialmente in un periodo come questo, in cui visitatori da ogni parte del mondo arrivano nella nostra Città per ammirare i Bronzi di Riace e di Porticello, e tutti i capolavori esposti al MArRC”.

Si ricorda l’appuntamento di #domenicalmuseo, in programma per il prossimo 7 Maggio. Grazie all’iniziativa voluta dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, si potrà accedere gratuitamente al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che resterà aperto con orario continuato dalle 9:00 alle 20:00.