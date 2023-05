Reggina, la fede calcistica e quella religiosa: al Granillo i giovani della Diocesi Reggio-Bova

StrettoWeb

Mille sorrisi hanno riempito lo stadio Granillo, grazie alla Reggina Calcio e all’ufficio per il turismo sport e tempo libero della Diocesi Reggio-Bova, dalle gradinate insieme e in comunione hanno gioito per i colori amaranto. L’iniziativa è frutto della partnership tra l’Ufficio diretto da don Giovanni Zampaglione e la società del patron Saladini. Rientra nella programmazione annuale delle attività, sul tema “Al traguardo con la fede”. Un programma che si inserisce nel più ampio cammino sinodale e guarda al coinvolgimento delle comunità, degli operatori e dei giovani delle parrocchie all’interno di un percorso di evangelizzazione da sviluppare attraverso la pratica sportiva.

“L’Ufficio pastorale sport, turismo e tempo libero della diocesi di Reggio Calabria – Bova , con l’intento di creare un circuito virtuoso, all’interno del quale i giovani siano i protagonisti attraverso lo sport veicoli i valori dello stare e del camminare insieme, ha portato allo stadio nel corso della stagione circa 1000 bambini, ragazzi e giovani convinti che le parrocchie sono un esempio concreto e quotidiano di come si sviluppa una comunità in maniera spontanea, accanto a un sentimento condiviso e sulla base di valori positivi. In questo senso, con le dovute differenze, abbiamo fatto in modo che la “fede” calcistica per la nostra squadra cresca secondo gli stessi ideali di fratellanza e condivisione“.

“Rimaniamo ammirati e contagiati da tanto entusiasmo e riteniamo che questa idea di collaborazione tra diocesi e la Reggina sia importante per il coinvolgimento del territorio in ordine allo sport e come veicolo di legalità e correttezza interpersonale al fine di stimolare una rete di rapporti tra tutte le agenzie educative della diocesi, usando come veicolo campioni da porre ad esempio e sogno di tanti ragazzi. Ci teniamo di cuore a nome dell’ufficio, ma soprattuttoa di tutte le parrocchie a ringraziare il Patron Saladini, il Presidente Cardona, il responsabile Albanese e lo staff tutto per la disponibilità nei nostri confronti, auspicando per il futuro una continua e proficua collaborazione”.