La reggina Carmelina Foti parte per la Tanzania: lavorerà insieme a “Medici con l’Africa”

Carmelina Foti, di Reggio Calabria, ha 29 anni e si sta specializzando in ginecologia all’Università di Trieste. Prenderà il volo verso la Tanzania, con destinazione Tosamaganga, dove lavorerà con Medici con l’Africa. Trascorrerà un periodo di 6 mesi, inserito nel progetto Jpo (Junior Project Officer) che permette agli specializzandi di fare un’esperienza in Africa, riconosciuta nel loro percorso formativo di giovani medici.

“Da sempre desidero fare un’esperienza come questa, per sentirmi davvero utile in quella che è la professione che ho scelto di fare nella mia vita, e per darle un senso profondo – racconta Carmelina – parto con tanto entusiasmo e voglia di mettermi in gioco e in discussione, sia a livello lavorativo che umano”.

Il Cuamm opera in Tanzania dal 1968 e nel 2021 ha supportato 120 strutture sanitarie con oltre 149 operatori, soprattutto locali. L’ospedale di Tosamaganga, dove andrà Carmelina, e in cui siamo presenti dal 1.970, ha 165 posti letto e offre servizi a una popolazione di 315.000 abitanti. Situato in un’area rurale, riesce a garantire servizi pediatrici e parti sicuri per migliaia di mamme, ma anche prevenzione e trattamento della malnutrizione infantile, cure contro la malaria, la tubercolosi, l’HIV e le malattie croniche come ipertensione e diabete.

Cambiamenti climatici; siccità, Covid-19; e ora anche la guerra in Ucraina. Un terribile circuito vizioso dove povertà, malattia e miseria determinano altra povertà, malattia e miseria. La vita in Africa è una corsa ad ostacoli, una salita accidentata dove fatiche si sommano a fatiche e pesi a pesi, con il rischio finale di rimanere schiacciati, con il rischio che a pagare siano sempre e solo i più poveri, e le fasce più deboli, mamme e bambini. La sfida è restare accanto alla popolazione africana nelle sue battaglie quotidiane, che diventano ogni giorno sempre più grandi. Per questo, per Medici con l’Africa Cuamm è ancora più importante dare continuità ai progetti e fornire assistenza sanitaria a chi ha più bisogno. È possibile sostenere Medici con l’Africa Cuamm con una donazione online su wwww.mediciconlafrica.org

Cosa è Medici con l’Africa Cuamm

Nata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo, intervenendo con questo approccio anche in situazioni di emergenza, per garantire servizi di qualità accessibili a tutti. Oggi Medici con l’Africa Cuamm è impegnato in 8 paesi dell’Africa sub-Sahariana (Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda) con oltre 4.500 operatori sul campo, di cui 230 italiani. Appoggia 23 ospedali e 95 distretti (per attività di sanità pubblica, assistenza materno-infantile, lotta all’Aids, alla tubercolosi e alla malaria) 3 scuole per infermieri (in Sud Sudan, Uganda ed Etiopia) e una università in Mozambico.