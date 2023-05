Reggina-Ascoli, le formazioni ufficiali: poche sorprese per Inzaghi

StrettoWeb

E’ l’ultima. Ma della stagione regolare. Ed è quanto si augura la Reggina. L’auspicio è che non sia l’ultima in generale. E’ tutto pronto al Granillo per il match contro l’Ascoli, appaiato come gli amaranto a quota 47. Obiettivo: vincere e sperare, per entrambe. Ci si gioca un possibile, non semplice ma neanche improbabile, accesso ai playoff. Come sempre StrettoWeb seguirà il match in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

AGGIORNAMENTI Reggina-Ascoli, le formazioni ufficiali Poche sorprese per mister Inzaghi, che conferma Contini in porta e sceglie Camporese e Rivas per difesa e attacco; vincono loro i ballottaggi della vigilia con Terranova e Canotto. Majer torna nel ruolo di play dopo la squalifica, anche per via del turno di stop a Crisetig. Breda se la gioca col 4-3-1-2: Forte-Gondo la coppia d’attacco, non c’è Dionisi. Reggina (3-5-2): Contini; Loiacono, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Rivas, Strelec. In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Liotti, Terranova, Lombardi, Canotto, Galabinov, Gori, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi. Ascoli (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Forte, Gondo. In panchina: Bolletta, Guarna, Quaranta, Lungoyi, Dionisi, Donati, Eramo, Proia, Giovane, Tavcar, Falasco, Bellusci. Allenatore: Roberto Breda. Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Alessandro Lo Cicero di Brescia e Mauro Galetto di Rovigo. IV ufficiale: Michele Giordano di Novara. VAR: Marco Guida di Torre Annunziata. A-VAR: Matteo Gariglio di Pinerolo.