Calabria: il Real Trebisacce sale in seconda categoria. Il sindaco “un risultato straordinario”

“Sono da apprezzare la sfida, l’impegno e lo sforzo che hanno portato i giovani atleti guidati dal Mister Francesco Rusciani a conquistare un risultato straordinario come la promozione in seconda categoria; un risultato meritato che inorgoglisce ognuno di noi e che contribuisce a portare alto il nome della Città”. È quanto dichiara il Sindaco Alex Aurelio complimentandosi, insieme al delegato allo sport Leonardo La Polla, con il presidente Simeone Gallo, con il team e con l’intera squadra che ha difeso sul campo i colori giallorossi e reso ogni appuntamento di questa stagione, emozionante ed esaltante. “Esperienze come quella del Real Trebisacce – aggiunge il Primo Cittadino – vivai che hanno accompagnato e continuano ad accompagnare la crescita sportiva di giovani calciatori, rappresentano anche dal punto di vista del sociale un punto di riferimento importante, spazio aggregativo e luogo di educazione allo sport al quale le istituzioni locali non possono che guardare con attenzione”.