RDS Summer Festival arriva a Messina | DATE

Per il secondo anno consecutivo RDS 100% Grandi Successi accende l’estate! Dopo il grande successo della scorsa edizione, RDS Summer Festival torna con tante novità, più colorato e divertente, con un’ambientazione ispirata ai playground di quartiere. Un villaggio e un grande palco che si animeranno dal tardo pomeriggio fino a tarda notte, regalando musica, intrattenimento, divertimento e spensieratezza. Sei tappe in sei località turistiche italiane che, da giugno a settembre, ospiteranno le esibizioni live di 24 artisti per tutti gli amanti della musica.

Il tour partirà il 23 e 24 giugno da Senigallia per poi raggiungere Sabaudia il 30 giugno e 1 luglio, Barletta il 14 e 15 luglio, Messina il 21 e 22 luglio e Sanremo il 28 e 29 luglio. Come da tradizione saluteremo l’estate con la tappa di Marina di Pietrasanta l’8 e il 9 settembre. Grande novità di quest’anno: l’ingresso al RDS Summer Festival sarà completamente gratuito per tutti i partecipanti, che potranno prenotare il proprio posto sul sito rdssummerfestival.it a partire dal mese di giugno. Molto spazio sarà dedicato naturalmente alla musica con DJ set e una line up musicale che vedrà esibirsi gli artisti 100% Grandi Successi più amati dal pubblico. Un importante nuovo progetto di quest’anno è dedicato ai talenti musicali emergenti: “RDS Summer Festival, con Galbanino il

palco è il tuo!” darà la possibilità a cantanti e band provenienti da tutta Italia di esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti italiani. Una giuria d’eccezione presiederà il casting, al quale è possibile iscriversi dalla sezione dedicata sul sito di RDS, e decreterà i giovani artisti che potranno vivere il sogno di calcare e condividere il palco dei propri idoli musicali.

Ogni tappa sarà condotta dalle voci ufficiali di RDS, che si alterneranno sul palco del Festival accompagnati dai talent di RDS Next, la social web radio dedicata alla GenZ e interamente realizzata e curata dai creator e dalle webstar più seguite sui social. “Raggiungere tutta Italia, anche fisicamente, è uno dei nostri punti di forza. Lavoriamo ogni giorno per costruire attività ed eventi che possano raggiungere, divertire e coinvolgere tutti i nostri target di riferimento e quest’anno vogliamo festeggiare questi 45 anni con tutti coloro che ogni giorno attestano la loro fiducia seguendoci in radio, in TV e sui social” – Commenta Massimiliano Montefusco, General Manager RDS – “Regaleremo loro un momento di puro divertimento, un’esperienza di evasione magica che si conclude con il regalo più bello di tutti: la musica live”. Il Festival, prodotto anche per questa seconda edizione assieme a Lux Eventi, porterà nelle 6 tappe un villaggio ludico con spazi e mondi progettati per stimolare la curiosità e lo svago. In ogni tappa, il venerdì e il sabato a partire dalle 18 il villaggio sarà aperto al pubblico, che potrà divertirsi con installazioni e strutture gonfiabili dal design contemporaneo. Le serate del Festival saranno inoltre anticipate da una vera e propria carovana, che, con mezzi brandizzati, sarà attiva già dalla mattinata nelle spiagge e nelle piazze principali dei siti coinvolti, portando a bordo performer che travolgeranno il pubblico in uno show musicale e in momenti di puro intrattenimento ed evasione.

“In questi anni abbiamo ideato e prodotto format inediti in cui l’arte incontra l’intrattenimento.

Tra questi “Balloon Museum” e “Christmas World” si sono imposti ricevendo anche importanti riconoscimenti internazionali. Sono felice di aver ideato con RDS il format RDS Summer Festival e di aver creato insieme un progetto che coinvolge i più grandi artisti nazionali, valorizza le località turistiche italiane e pone lo spettatore al centro dell’esperienza facendolo cantare, ballare e condividere ricordi anche sui canali social” – aggiunge Roberto Fantauzzi, presidente di Lux Eventi – “Quest’anno abbiamo sviluppato il concept intorno al claim “L’estate è un gioco”, infatti l’intero villaggio sarà allestito con

attrazioni che danno vita ad un insieme di scenari artistici e ludici destinati a enfatizzare il senso di spensieratezza che ci dona l’estate!”. Il nuovo progetto estivo di RDS sarà supportato da un piano media a 360° che comprenderà: spot radio, giochi on air che metteranno in palio esperienze esclusive, campagna TV, stampa e digital e affissioni OOH nelle principali città italiane e nelle aree limitrofe alle località che ospiteranno il tour. A bordo dell’RDS Summer Festival di quest’anno salgono anche: Activia di Danone, Bancomat, Chateau d’Ax, Consorzio della Mortadella Bologna I.G.P., Galbanino, I Love Poke e Vidal.