Ravenna, incendio in una distilleria di Faenza

Faenza, 8 mag. (Adnkronos) – Incendio in una distilleria di Faenza. In fiamme 15 silos. Come fanno sapere gli stessi vigili del fuoco in un tweet, nessuna persona è rimasta coinvolta. Precauzionalmente è stata evacuata l’area circostante nel raggio di un chilometro dall’incendio, fanno sapere i vigili del fuoco al lavoro sul posto. Arpa Emilia Romagna è sul posto per i rilievi ambientali.

“L’incendio di Faenza è stato circoscritto ma non ancora spento” ha detto in serata il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa. “Continua l’opera di spegnimento dei vigili del fuoco e non è stato riscontrato nessun problema di inquinamento. I residenti stanno rientrando nelle abitazioni, mentre le aziende nell’area evacuata riprenderanno le attività domani”. “Esprimo la mia gratitudine al sindaco, alle forze dell’ordine e alla polizia locale per la tempestività nelle attività di evacuazione dell’area e ai vigili del fuoco per la grande professionalità dimostrata”, conclude.