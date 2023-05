Rai: Tajani, ‘nomine sono di qualità’

StrettoWeb

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Le nomine in Rai? “Io vorrei che si ammettesse un fatto semplice: sono state di qualità”. Lo sostiene Antonio Tajani in un’intervista al Corriere della Sera. “Riguardo Gian Marco Chiocci al Tg1, è un giornalista di straordinaria bravura che nessuno peraltro potrebbe mettere in discussione – sottolinea il vice premier e ministro degli Esteri – Antonio Preziosi è stato l?esperto direttore di Rai Parlamento, il corrispondente da Bruxelles, ha scritto un sacco di libri ed è un moderato, di certo non un estremista. Di che cosa vogliamo parlare? Che se a qualcuno certi nomi non piacciono si instaura la dittatura? Ma per piacere…”.

Quanto all’uscita dalla Rai di Lucia Annunziata, Tajani afferma che “nessuno si sognava di toglierle il programma, io la stimo e partecipavo alle sue trasmissioni. Magari ha altre idee in mente, chissà, forse pensa alla politica, alle Europee. E io penso che il suo contributo arricchirebbe la politica. E per Fazio, vale lo stesso discorso: ha deciso lui di andarsene”.

“Se fossero messi sulla graticola? Macché – sostiene Tajani – Una cosa è la critica, che è sempre legittima. Un?altra cosa è cacciare qualcuno. Anzi, io semmai annoterei un?altra cosa: quando la sinistra aveva modo di decidere, i giornalisti sostituiti finivano in uno sgabuzzino, a far niente magari per anni. Oggi i giornalisti che sono stati avvicendati hanno tutti ricevuto ruoli importanti. Non è che la Rai possa rimanere un monocolore per l?eternità”.