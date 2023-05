Ragazza scomparsa nel cosentino: finalmente Sara torna a casa

StrettoWeb

Una scomparsa, volontaria, che stava assumendo i risvolti di un vero e proprio mistero: è la vicenda di Sara Busiello, la ragazza 30enne di Diamante, nel cosentino, che si è allontanata da casa nella sera del 4 maggio, dopo un litigio con il fidanzato. La donna aveva fatto perdere le sue tracce ma poi, dopo gli appelli della famiglia, era giunta notizia di un suo contatto con il fratello dove diceva di essere a Napoli e di stare bene. Poco dopo, quella che sembrava essere una notizia rassicurante, si è trasformata di nuovo in angoscia: Sara non aveva in realtà parlato direttamente con i suoi cari, e le informazioni circa il suo soggiorno a Napoli sarebbero arrivate solo da un’amica. Finalmente, e questa volta per davvero, arriva il lieto fine: la ragazza, dopo 5 giorni lontana dagli affetti, ha oggi telefonato alla famiglia con un unico desiderio: “voglio tornare a casa”. Sara ha inoltre espresso la volontà di recarsi in caserma. Il suo ritorno a Diamante, dopo giornate turbolente, è previsto per stasera.