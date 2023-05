Ragazza scomparsa nel Cosentino, nuovi risvolti: nessun contatto con Sara, le ricerche proseguono

StrettoWeb

Solo stamattina vi avevamo comunicato la notizia del ritrovamento di Sara Busiello, la ragazza scomparsa a Cirella nel comune di Diamante a Cosenza. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti, tra cui quelli del vicesindaco del paese, la ragazza sembrava essere stata ritrovata a Napoli e che si fosse messa in contatto con i familiari. Poche ore fa però, le carte in tavola sembrano essere cambiate: nessuno dei suoi cari ha sentito la voce di Sara e non si hanno più sue notizie dopo la segnalazione di ieri. Sara continua a non chiamare, i Carabinieri continuano le ricerche.

La famiglia ha quindi ripreso a lanciare appelli sui social, spiegando nello specifico la situazione corrente: un’amica avrebbe chiamato i familiari di Sara dicendo che la ragazza si trovava a casa sua a Napoli e che stava bene, ma un contatto diretto con la giovane non è mai avvenuto. Così come non sono avvenuti i contatti successivi con la 30enne, di cui ancora non si sa effettivamente nulla. Un rompicapo, quello di Sara Busiello, che speriamo finisca al più presto e, soprattutto, con un felice epilogo.