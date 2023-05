Ragazza scomparsa nel cosentino, arriva il lieto fine: si trova a Napoli

StrettoWeb

Sara Busiello, 30 anni, era sparita il 4 maggio da Cirella, zona di Diamante in provincia di Cosenza. A seguito di un acceso litigio con il fidanzato, la ragazza aveva lasciato la sua abitazione, dove i due convivevano, facendo perdere le sue tracce. Sara non aveva infatti nulla con se’: cellulare e portafogli erano rimasti incustoditi a casa, solo la borsa e la carta d’identità. Il compagno, allarmato dalla scomparsa ormai prolungata della giovane, aveva segnalato il tutto ai militari. Immediate le ricerche della 30enne la quale, per ben 3 giorni, è praticamente svanita nel nulla. Ma ieri sera, dopo giornate di apprensione e post sui social per aiutare le ricerche, Sara si è messa finalmente in contatto con il fratello: sta bene e si trova a Napoli. A dare la notizia il vicesindaco di Diamante, Pino Pascale: “siamo sollevati nell’apprendere che Sara Busiello è stata rintracciata a Napoli. Abbiamo seguito fin dal primo momento la vicenda della sua scomparsa e siamo felici, così come tutta la nostra comunità, nel poter comunicare che tutto si è risolto positivamente”.