Pugilato, il giovane reggino Santo Ielo vice campione italiano nei pesi medi

Si sono svolti nel Comune di Roseto Degli Abruzzi, dal 18 al 21 maggio, i Campionati Italiani Junior che hanno visto impegnati i migliori pugili d’Italia. Il giovanissimo pugile reggino Santo Ielo combatteva per la categoria dei pesi medi 75 kg.

Partito come testa di serie, ai sorteggi affronta, nei quarti di finale, l’imbattuto e già campione Italiano 2022, il forte pugile Foglia Francesco, appartenente al Gruppo sportivo fiamme oro della Sezione Marcianise di Caserta, vincendo nettamente ai punti. In semifinale incontra il pugile catanese Bracciolano Francesco ma, sfruttando al massimo la sua prestanza fisica e il suo lunghissimo jeb, non permette mai all’avversario di accorciarlo e, quelle poche volte che ci prova, incappa sui forti colpi di sbarramento.

Si vola in finale, dove Ielo incontra l’altro finalista Gabriel Morale, due volte bronzo Europeo, già campione italiano e con più del doppio dei match disputati. Due pugili che si rispettano, l’uno con l’altro, conoscendosi già dalla Nazionale. Una finale molto sentita da entrambi che però non dà spettacolo degno della “nobil arte”. Morale parte subito forte cercando di neutralizzare le lunghe leve di Ielo , ma finisce per andare sempre addosso in clinch. Dalla seconda ripresa le condizioni atletiche precarie di Ielo (con soli dieci giorni di preparazione) iniziano a farsi sentire ed il pressing fastidioso di Morale di sicuro non lo aiuta. Cerca di portare sul ring i suggerimenti dell’angolo, ma quando il fisico non risponde il cuore solo non basta. Onore al campione Italiano!

Il padre e allenatore di Santo, Paolo, commenta le prestazioni del figlio: “Sono molto contento della prestazione di mio figlio al di là del risultato finale che comunque è un ottimo risultato. Purtroppo per mio figlio la fortuna non lo aiuta. Ogni qualvolta ha un impegno importante si imbatte in qualche sciagura. A fine marzo riporta, a causa di in infortunio accidentale a scuola, la lesione di alto grado del legamento peroneo-astrgalico anteriore e la frattura dello scafoide. Questo lo costringe ad un fermo di quaranta giorni fino al due maggio, i campionati sono stati dal 18 al 21 maggio. Cosa dire di più! Alla luce di quanto accaduto questa per mio figlio non è una medaglia d’argento ma di platino. Orgoglioso di mio figlio che ha dimostrato nonostante tutto di avere prima di tutto gran carattere e soprattutto gran talento, peccato che qualcuno degli addetti ai lavori sia miope! Adesso continuiamo nel nostro percorso di crescita, dal prossimo anno si cambierà categoria da Junior a Youth e le cose saranno ben diverse, fortuna permettendo”.