I pub italiani servono Pinte di Scienza, c’è anche Reggio Calabria: il programma

Maggio è ormai da tradizione il mese delle Pinte di Scienza. Pint of Science, la più grande manifestazione di divulgazione scientifica al mondo, giunta all’ottava edizione italiana, torna nei pub per portare i più attuali temi di attualità scientifica: intelligenza artificiale, microalghe, stelle e pianeti, energie alternative e ancora, neutrini, vitigni, materia oscura, sono solo alcuni degli argomenti che sarà possibile sorseggiare nei pub di tutta Italia. L’appuntamento più spumeggiante con la divulgazione scientifica torna in 64 pub e 23 città italiane nelle sere del 22, 23 e 24 maggio.

“Gli anni trascorsi ci hanno insegnato ancora di più il valore della scienza e della ricerca di avanguardia e ci hanno fatto capire – commenta Alessia Tricomi, responsabile nazionale e Presidente dell’Associazione Culturale Pint Of Science Italia – che in Italia c’è sete di conoscenza scientifica. E quale modo migliore per colmare questa sete, se non parlarne sorseggiando una buona pinta di birra nei pub?!”.

I numeri dell’edizione italiana 2023 sembrano riportarci alla situazione pre-covid: ad accompagnare il pubblico nelle tre serate di scienza alla spina saranno oltre 200 ricercatori in 23 città italiane (Avellino, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Genova, L’Aquila, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siena, Torino e Trieste). La manifestazione si svolgerà contemporaneamente in 26 Nazioni, con oltre 250 città coinvolte, più di 2000 relatori e coprendo tutti i continenti, rendendola di fatto la più grande manifestazione mondiale del suo genere.

Pint of Science è un evento completamente gratuito e non a scopo di lucro, che esiste grazie al contributo degli sponsor, l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), e alle squadre di volontari che ogni anno organizzano l’evento con grande passione per la scienza e per il piacere di ritrovarsi insieme.

“Pint of Science torna anche quest’anno nei pub di Reggio Calabria per divulgare la scienza con un tono semplice ed informale – spiega Angela Malara, ricercatrice dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e coordinatrice locale di Pint Of Science – Come da tradizione il parterre di relatori è sempre di grandissimo livello e diverse saranno le tematiche in cui si articoleranno i 6 talk, 2 eventi in contemporanea per 3 serate consecutive, presso i pub Birri Basta e Mia mamma Mia, con i quali si è instaurato negli anni un rapporto di consolidata amicizia”.

“La prima sera cercheremo di smascherare le fake news e capiremo come salvare il nostro pianeta dai cambiamenti climatici; nella serata successiva sveleremo i segreti del cioccolato e scopriremo il mondo dei temutissimi microbi. In ultimo – conclude la coordinatrice locale di POS – nella serata finale daremo tante idee per il riciclo dei materiali e vedremo l’uso delle pinzette ottiche per intrappolare la polvere di stelle. Ce n’è davvero per tutti i gusti, non ci resta che scegliere la birra e goderci le serate!”.

Programma Pint of Science 2023 – Reggio Calabria

BIRRI BASTA – via Cattolica dei Greci (inizio ore 20:30)

Lunedì 22 maggio – Filippo Fazzino (ricercatore UniCT) – Climate change: si può evitare il disastro?

Martedì 23 maggio – Antonino Malacrinò (ricercatore UniRC) – Micro?

Mercoledì 24 maggio – Rossana Melito (ecodesigner di “Fare Eco”) – SostenAbilità

MIA MAMMA MIA – Piazza Duomo (inizio ore 20:30)

Lunedì 22 maggio – Massimiliano Ferrara (professore ordinario UniRC) – Analisi delle fake news e delle emozioni attraverso l’Intelligenza Artificiale

Martedì 23 maggio –Mariannunziata Coppola (tecnologa alimentare) – La scienza del cioccolato

Mercoledì 24 maggio –Antonino Fotia (ricercatore CNR-IPCF) – Le pinzette ottiche: un tocco di luce sui nanomateriali

Pint of Science – La Storia, i numeri

Nel 2012 Michael Motskin e Praveen Paul erano due ricercatori all’Imperial College di Londra. Diedero vita ad un evento chiamato “Meet the researchers” (Incontra i ricercatori) nel quale alcuni malati di Parkinson, Alzheimer, malattia del motoneurone e sclerosi multipla potevano andare nei loro laboratori a vedere quale tipo di ricerca facessero. L’evento fu molto motivante sia per i visitatori che per i ricercatori. Pensarono che se le persone vogliono entrare nei laboratori e incontrare i ricercatori, perché non portare i ricercatori fuori ad incontrare le persone? E così nacque Pint of Science. Nel maggio 2013 si tenne la prima edizione di Pint of Science (nel solo Regno Unito) che ha portato al grande pubblico alcuni dei più rinomati ricercatori a raccontare il loro lavoro innovativo agli amanti della scienza e della birra.

In Italia, la manifestazione è sbarcata nel 2015 coinvolgendo per prime sei città – Genova, Trento, Siena, Roma, Pavia, Milano – addirittura più che triplicate nello spazio di pochissimi anni. Nel 2019, il festival si è svolto in contemporanea in ben 23 città italiane (Avellino-Sarno, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa-Lucca, Pavia, Reggio Calabria, Roma, Siena, Trento-Rovereto, Trieste e Torino) raggiungendo presenze da record e, dopo la cancellazione dell’edizione 2020, a causa della pandemia, nel 2021, per rimanere vicino al proprio pubblico, il festival è stato realizzato online con un formato molto coinvolgente.