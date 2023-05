Professional day 2023: appuntamento alla Mediterranea di Reggio Calabria

StrettoWeb

Ne ha fatta di strada il Professional Day da quando undici anni fa il servizio di recruitment, che mette in contatto aziende con posizioni aperte e persone in cerca di impiego, ha mosso i primi passi all’interno del Salone dell’Orientamento. Adesso il Pday è diventato una realtà e dopo l’ultima edizione che si è sviluppata anche sui territori della Città metropolitana, la cooperativa Cisme in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’Azienda Speciale Informa della Camera di Commercio di Reggio Calabria e il servizio Job Placement dell’Università Mediterranea, è pronta per l’edizione targata 2023.

Nell’anno europeo delle Competenze, l’obiettivo comune è quello di stimolare la competitività, la partecipazione e il talento; una forza lavoro dotata delle competenze richieste contribuisce alla crescita sostenibile, accresce l’innovazione e migliora la competitività delle imprese. Per questo il Pday aiuterà le aziende a far fronte al fabbisogno mettendole in contatto diretto con quanti cercano lavoro.

Il 22 e il 23 giugno, dalle 9 alle 17, al lotto D dell’Università Mediterranea ci sarà la possibilità di presentare il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui di lavoro. Saranno presenti, infatti, aziende e società di recruiting. Già più di 40 aziende hanno aderito all’evento e quindi sarà un’occasione da non perdere per trovare il lavoro giusto. Ogni incontro, ogni stretta di mano o anche una semplice chiacchierata informale è oggetto di attente valutazioni da parte dei recruiter e sarà anche un’occasione di crescita per i giovani in cerca di lavoro. Nell’ultima edizione svoltasi a dicembre 2022 più di 40 aziende sono state presenti e hanno valutato 2280 candidati.

Appuntamento quindi a giovedì 22 e venerdì 23 giugno con il Professional day, all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Per partecipare è necessario prenotarsi, entro e non oltre il 19 giugno, compilando il Google Form sul sito https://www.professionalday-rc.it. .