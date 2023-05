Processo plusvalenze, doccia fredda per la Juventus: si va verso una nuova penalizzazione

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Oggi era il giorno segnato in rosso, o meglio in bianco e nero sul calendario, di tutti i tifosi della Juventus a causa della pubblicazione delle attesissime motivazioni del Collegio di garanzia sul processo plusvalenze. In terzo grado era arrivata la conferma delle condanne per i principali dirigenti juventini (Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene) e l’annullamento con rinvio per quelli minori e per la Juventus, con temporanea restituzione dei 15 punti di penalizzazione precedentemente inflitti.

Pubblicate in serata le motivazioni del Collegio di Garanzia che aiutano a far chiarezza sul futuro dei bianconeri e sulla partecipazione alla prossima Champions League. Nessun contrasto tra Codice di giustizia del Coni e della Federcalcio sulla possibilità di revocazione, dunque sulla riapertura legittima del processo che ha portato al -15.

Secondo i giudici dell’ultimo grado della giustizia sportiva però, stando a quanto si legge su “La Gazzetta dello Sport”, vanno rimodulate le responsabilità relative agli “amministratori privi di deleghe della Juventus” con un effetto che può anche rimbalzare sull’entità della penalizzazione per il club.

“Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus“.

Serve specificare se l’apporto dei dirigenti senza deleghe, quelli del Cda sia stato valutato nella determinazione dei punti di penalizzazione. Si andrà, con grande probabilità, verso una conferma della penalizzazione che dovrebbe però essere ridotta. Possibile il ritorno agli iniziali 9 punti richiesti dalla Procura Federale.

La palla passa alla Corte che verrà convocata entro la fine di maggio e dovrà decidere la nuova sanzione. La Juventus proverà a spostare la pena alla prossima stagione provando a preservare la qualificazione in Europa eventualmente conquistata sul campo nel campionato in corso.