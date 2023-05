Processo Maria Antonietta Rositani: l’11 maggio l’ultimo grado di Giudizio in Cassazione

StrettoWeb

“Non è la fine del Calvario purtroppo ancora tante verità sono vergogne nascoste da chi poteva e non ha fatto nulla per evitare quel tragico agguato mortale del 12 marzo del 2019. Verità e Giustizia per tutti coloro che avevano denunziato e sono state abbandonate nel silenzio più assoluto al loro destino”.

“All’unica Istituzione Italiana il Comune di Varapodio piccolo paesino di duemila anime e al suo Sindaco Dottor Orlando Fazzolari della provincia di Reggio Calabria mio Paese Natale va tutta la mia profonda stima e gratitudine per essere stati accanto a noi dal primo momento non solo con la sincerità del loro cuore ma anche con degli aiuti economici senza mai e dico mai chiedere un self o una passerella pubblicitaria”.

“E poi ancora grazie dal cuore a tutte le associazioni che hanno col cuore abbracciato il nostro dolore. Un ultimo ringraziamento a un Galantuomo un rappresentante delle Istituzioni italiane un uomo di altri tempi direbbe il mio dolce Papà va a Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria Dottor Massimo Mariani e a tutto il personale della Prefettura di Reggio Calabria”.

“Il Processo Rositani continua con l’ultimo grado di giudizio Giovedì 11 Maggio dalla Cassazione di Roma alle ore 10:00 RAI 1 Storie Italiane sarà in collegamento con la gentile Eleonora Daniele e Roberta Spinelli con noi indimenticabili amici fin da quell’ indimenticabile 12 marzo del 2019. Dal cuore grazie più amore è Bello mai violenza alla vita. Papà Carlo”.