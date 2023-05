Il Pre-Opening di ABITAlab alla Mediterranea per presentare il progetto in esposizione alla Biennale di Venezia

StrettoWeb

ABITAlab – Laboratorio universitario dArTe della Mediterranea invitato alla 18ª Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, in pre-opening presso Architettura presenta il lavoro di progetto, artefatto e prototipazione che porterà in esposizione dal 20 maggio al 26 novembre alla Biennale di Leslie Lokko “The Laboratory of the Future”. Il Team di ABITAlab diretto dalla prof.ssa Consuelo Nava che ha la presenza di giovani ricercatori e studenti laureandi, è stato invitato dal New York Institute of Technology per contribuire alla mostra dell’Evento Collaterale “Students as Researchers: Creative Practice and University Education”, curata da Maria Perbellini con le vice-curatrici Marcella Del Signore, Sandra Manninger e Athina Papadopoulou, sarà allestita presso il Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena, Venezia.

ABITAlab, che rappresenta l’Ateneo, tra le 20 Università Italiane e Internazionali invitate e provenienti da tutto il mondo e che aveva partecipato già alla 16.Biennale di Venezia, in occasione di questo invito viene riconosciuto tra i laboratori universitari italiani e internazionali che fonda con successo la sua pratica educativa nel trasferimento a giovani ricercatori e studenti, nelle applicazioni della ricerca di frontiera e delle tecnologie più dirompenti, per l’innovazione del design contemporaneo con visioni che stanno trasformando la pratica architettonica verso la decarbonizzazione dell’architettura e delle città della transizione.

Lunedì 15 maggio alle ore 10 presso l’Aula Master della Biblioteca di Architettura (piano terra) alla Cittadella Universitaria, il Team con un evento di Pre-Opening presenta il progetto e il prototipo intitolato “BioSbattery: the Storage Effort for New Nature” che sarà in esposizione a Venezia da giorno 20 maggio nella mostra

intitolata “University Dialogs”, nell’installazione composita e multimediale dell’assemblaggio del lavoro svolto delle università partecipanti.

All’evento di pre-opening curato dal team di ABITAlab sarà presente il Rettore G.Zimbalatti, il Prorettore alla Ricerca di Ateneo Prof.M.Lauria, la Delegata dArTe all’Orientamento prof.ssa A.Sarlo. Parteciperanno i rappresentanti delle imprese sponsor coinvolte nel progetto R.ed.el srl e PMopenlab srls e gli studenti della Masterclass in corso.