Poste Italiane: i risultati finanziari del primo trimestre del 2023

Accelera Poste Italiane nel primo trimestre dell’anno, all’indomani dell’innalzamento degli obiettivi sui conti 2023 e della conferma della continuità di gestione, preannunciata per un nuovo triennio dal ministero dell’Economia nella sua veste di azionista di maggioranza relativa. Il Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante ha chiuso i primi tre mesi del 2023 con ricavi per oltre 3 miliardi di euro, realizzando un aumento dell’11% del margine operativo a 767 milioni e del 9% del risultato netto a 540 milioni.

I risultati prodotti dalla strategia che negli ultimi 5 anni ha saputo trasformare l’azienda in una platform company omincanale, sono stati ottenuti grazie al contributo di tutte le linee di business – che registrano un’evoluzione positiva del risultato operativo – e formano il biglietto da visita con il quale lunedì il management si presenterà all’assemblea degli azionisti, ai quali il 21 giugno sarà versato un saldo della cedola di 44 centesimi – per un totale complessivo di 0,65 euro per azione (e ai quali è già stato preannunciato un obiettivo 2024 di 0,71 euro, in aumento del 9% su base annua).

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, ha commentato: “I risultati del primo trimestre sono molto solidi e offrono una visibilità significativa sulla nostra guidance per il 2023, con una solida performance finanziaria e una generazione di redditività da parte di tutte le linee di business continuando a mantenere l’attenzione sui costi. I trend commerciali sono stati favorevoli in tutte le linee di business. I nostri clienti continuano a vedere Poste Italiane come un porto sicuro per i loro risparmi e per la maggior parte delle loro esigenze quotidiane. I nostri prodotti finanziari proteggono i nostri clienti dalla turbolenza dei mercati durante tutto il ciclo economico, con oltre il 90% delle attività finanziarie investite protette dalle turbolenze dei mercati.