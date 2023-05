Poste Italiane assume a tempo indeterminato: info utili sulla candidatura

Poste Italiane cerca nuove figure per ampliare l’organico offrendo contratto di lavoro a tempo indeterminato. I candidati possono inviare la domanda fino al 31 luglio 2023.

Descrizione posizione

In un mercato in continua evoluzione, l’innovazione e l’efficienza produttiva in ambito logistico rappresentano per Poste Italiane la chiave per promuovere il cambiamento, ottimizzare i processi aziendali e sviluppare prodotti e servizi che soddisfino aspettative ed esigenze sempre mutevoli dei Clienti, ponendo una particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale. La spinta all’innovazione nasce dalla nostra necessità di rispondere alle richieste dei nostri Clienti confermandoci il partner ideale per la gestione della logistica e della distribuzione in Italia e nel mondo. Siamo per questo costantemente impegnati nella ricerca di nuove tecnologie e approcci meno convenzionali che generino valore per il business, la società e l’ambiente lavorando in sinergia con persone altamente specializzate e competenti nel settore.

Chi ricerchiamo

Brillanti neolaureati che abbiano conseguito, da meno di 12 mesi, la Laurea Magistrale in ambito Ingegneristico. Curiosi e creativi, amanti delle sfide e pronti a mettersi in gioco in un’esperienza dall’elevato valore formativo e professionalizzante.

Professionisti in ambito logistico con almeno 2 anni di esperienza all'interno di società del settore logistico e corriere espresso; che siano a conoscenza delle metodologie di Lean Manufacturing applicate in attività di analisi e ottimizzazione di processi e che abbiano il desiderio di promuovere iniziative innovative volte al miglioramento continuo degli impianti logistici e del servizio offerto. Costituiscono requisiti preferenziali l'aver conseguito un Master in ambito Logistica e Trasporti e/o la conoscenza di applicativi specialistici del settore (AutoCAD, WMS ecc).

Cosa offriamo

Per le due tipologie di profilo, rispettivamente: