Ponte crollato a Longobucco: blitz della Finanza negli uffici di Regione e Anas

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il crollo del viadotto di Longobucco del 3 maggio scorso, lungo la Sila-Mare, continua a far discutere: alle indagini penali avviate dalla Procura di Castrovillariindagini penali avviate dalla Procura di Castrovillari, si affianca l’inchiesta contabile della Corte dei Conti. Quest’ultima quindi, ha delegato il nucleo di Polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro all’accertamento di eventuali responsabilità sul crollo ai danni dell’Anas e della Regione Calabria, per ipotesi di reato di danno erariale. Per tale motivo, i militari hanno acquisito stamattina tutta la documentazione relativa al viadotto “Ortiano 2” per fare luce sui fatti (catastrofici).

Le indagini si concentreranno quindi sull’analisi dei documenti in mano ora alla Procura Regionale. Nello specifico, verranno esaminati: la procedura seguita per l’affidamento dell’opera, il contratto di esecuzione dei lavori, le figure di riferimento nell’amministrazione pubblica (quali progettista e direttore dei lavori). Si indaga anche sul collaudo e i costi dell’intera infrastruttura da parte della società appaltante, nonché sulla procedura seguita per la gestione affidata all’Anas. Nelle indagini inoltre, non si esclude la possibilità di ascoltare amministratori, funzionari e gestori privati che hanno seguito la realizzazione del viadotto, in modo da raccogliere quante più informazioni possibili per sciogliere i dubbi sulla vicenda.