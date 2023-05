Ponte crollato a Longobucco, l’Anas chiude un altro tratto della Sila-Mare

StrettoWeb

Dopo il crollo, nei giorni scorsi, del viadotto “Ortiano 2” sulla Sila-Mare, l’intera area che collega la Sila Greca con il resto del territorio cosentino, è continuamente sotto monitoraggio. Per tale motivo, come rende noto il comune di Longobucco tramite le pagine social, “dalle ore 7:30 ANAS – sino a nuova comunicazione – a causa dell’allerta meteo ed in via precauzionale, dispone la chiusura temporanea di n.1 o 2 giorni del tratto Longobucco Ortiano della strada Sila-Mare“. Una via precauzionale necessaria in casi di maltempo come questo il quale, imperterrito, continua a non darci scampo. “Siamo in contatto costante con ANAS e forniremo i dovuti aggiornamenti” conclude la nota. È importante ricordare che proprio l’ANAS, poco prima di un’ora dal crollo, aveva già chiuso temporaneamente la ss177 ed evitato una tragedia immane.