Pnrr: Richetti, ‘basiti da emendamento Corte Conti, è inaccettabile’

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – ?Prima il ministro Fitto dice che il Pnrr è da rifare, poi smentisce di averlo detto; passano i giorni e il governo ci racconta che nessuno punta a ridurre il confronto istituzionale sul Pnrr, e poi si inventano un emendamento che limita il potere di controllo della Corte dei Conti sul Piano”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.

“Si rimane basiti, perché quello che emerge è inaccettabile: non solo non sanno come spendere i soldi del Pnrr e delle riforme necessarie nemmeno l?ombra, ma ora, senza troppo pudore, non vogliono essere disturbati. Il futuro di questo Paese, quello che aspetta strade, treni, scuole, sanità, non è cosa loro e non merita di essere sprecato da tanta inadeguatezza?.