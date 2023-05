Pnrr: Conte, ‘da Corte Conti delitto lesa maestà a governo, ci opporremo a attacco’**

StrettoWeb

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Qualche giorno fa la Corte dei Conti ha osato rilevare che nei primi quattro mesi del 2023 sono stati spesi solo 1,1 miliardi degli oltre 32 previsti dal Pnrr per tutto l?anno. Parliamo di interventi vitali e fondamentali per il rilancio il Paese. Gravissimo: delitto di lesa maestà del Governo! Anziché mettersi al lavoro per rimediare, il Governo ha pensato bene di presentare un emendamento per far saltare questo “controllo concomitante” della Corte dei Conti su come vengono spesi i soldi del Pnrr. Senza tale controllo verrebbe meno anche la possibilità per il Parlamento di essere aggiornato dalla Corte dei Conti sull’utilizzo di queste risorse”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S, Giuseppe Conte.

“È evidente che la preoccupazione di Palazzo Chigi non sia mettere subito a terra i fondi del Pnrr ma non essere disturbati e controllati su come vengono spesi i soldi degli italiani. Di male in peggio: alla conclamata incapacità di spendere queste necessarie risorse si accompagna il tentativo del Governo di mascherare la propria inadeguatezza, rendendo opaco l’andamento della spesa. Ci opporremo con tutte le nostre forze”, assicura il presidente pentastellato.