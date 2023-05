Pnrr: Ascani (Pd), ‘è investimento su credibilità Italia, stiamo rischiando grosso’

StrettoWeb

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – “Con il Pnrr stiamo rischiando grosso; il Pnrr non è soltanto l’investimento più corposo in termini di risorse che l’Europa abbia fatto sul nostro Paese; è un investimento sulla credibilità dell’Italia. Perché l’Italia si è posta in Europa come interlocutore credibile, ha detto “siamo in grado di rispettare i patti e di realizzare gli obiettivi. Non raggiungere questi obiettivi non significa solo perdere risorse, ma anche e soprattutto perdere credibilità. Ricostruire il patrimonio di credibilità che nella fase del governo Draghi avevamo guadagnato rischia di diventare un problema”. Così la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, intervenendo all’incontro ‘Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani’, organizzato da TeamSystem e The European House-Ambrosetti.

In questo senso, osserva, “la collaborazione tra maggioranza e opposizione ci deve essere, ma con una precondizione, e cioè che ci sia trasparenza totale rispetto allo stato dell’arte. Che oggi però manca. Oggi noi non siamo in condizioni di sapere quali sono gli obiettivi che il governo allo stato attuale ritiene non essere più raggiungibili e dover essere modificati e questo può comportare anche ritardi nella realizzazione di quella parte di missione che riguarda il mondo delle professioni”.