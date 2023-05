Pnnr: Misiani (Pd), ‘precisazioni Fitto inutili, governo alza bandiera bianca’

StrettoWeb

Roma, 22 mag (Adnkronos) – “Sarà sbagliato il titolo, ma il senso delle dichiarazioni del ministro Fitto è chiaro: il PNRR va buttato via e riscritto perché l?Italia è e rimarrà non in grado di realizzare i progetti del Piano. Bandiera bianca, dunque”. Lo dice il responsabile Economia del Pd Antonio Misiani.

“Dopo aver perso sette mesi evocando una revisione del piano che nessuno a Roma e a Bruxelles, ha ancora visto, e dopo aver deciso un cambio di governance che rischia di farne perdere altrettanti, siamo alla resa incondizionata da parte di un governo che ogni giorno di più dimostra di non credere al PNRR -spiega il senatore del Pd-. Ma con le chiacchiere di Fitto e la totale inconcludenza del governo Meloni l?Italia sta andando dritta contro un muro, questa è l?unica, amara verità: stiamo perdendo tempo, soldi e credibilità internazionale?.