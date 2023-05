StrettoWeb

Roma, 31 mag (Adnkronos) – “Nelle prossime settimane Fitto riferirà in Parlamento, c’è il Consiglio europeo a giugno, la premier sarà alla Camera e al Senato. Le occasioni per confrontarsi su questi temi non mancheranno”. Lo ha detto il ministro Luca Ciriani a SkyTg24 sul Pnnr.