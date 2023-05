Pnnr: Bonelli, ‘grave Fitto contro Corte dei conti, anticamera autoritarismo’

StrettoWeb

Roma, 27 mag (Adnkronos) – “E’ gravissimo l’affondo del ministro Fitto contro la Corte dei Conti, solo perché questa ha evidenziato i ritardi nell?attuazione del Pnrr e i soldi non spesi”. Lo dice il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr chiede – di fatto – una subordinazione di un organo indipendente di controllo dello Stato ai voleri del governo. Questa sua visione dello Stato e? l?anticamera dell?autoritarismo: il passo e? breve. La Costituzione, e non certo Fitto, affida ai giudici della Corte dei Conti compiti precisi di verifica di come il denaro pubblico viene amministrato e i giudici rispondono solo alla legge e non al Governo”, prosegue.

“Il governo vorrebbe intervenire sul potere di controllo della magistratura contabile, definendo un perimetro più ristretto per i poteri di intervento della Corte, modificando la scadenza dello ‘scudo erariale’, la norma che limita il danno erariale ai casi di dolo o estrema inerzia delle amministrazioni”, dice ancora Bonelli.

(Adnkronos) – “Cio’ che il governo Meloni vuole realizzare e? concentrare il potere nelle mani della presidente, e dobbiamo cominciare a preoccuparci rispetto all?allergia che questa maggioranza sta mostrando verso la Costituzione e le sue norme. Quello di oggi di Fitto e? un attacco ad un organo dello Stato perché fa cose ritenute scomode ai voleri dell?attuale Governo: per rispetto alla nostra Costituzione, fermatevi!”, conclude Bonelli.