Playoff Serie B, incredibile Sudtirol: batte anche il Bari al 91′!

Come contro la Reggina. Identico. Il Sudtirol vince ancora alla sua maniera: alla “corto muso”, per dirla alla Allegri. A tre giorni dal successo con gli amaranto, che è valso il passaggio del turno agli alto altoatesini, la squadra di Bisoli vince ancora, battendo il Bari nell’andata della semifinale playoff.

Al “Druso” di Bolzano, al termine di una partita tirata, i padroni di casa giocano la solita gara, esaltando le proprie caratteristiche: grande solidità difensiva, equilibrio, tanta densità in mezzo. E poi il colpo nel finale, con il colpo di testa di Rover su assist di Casiraghi, neo entrato come contro la Reggina. Beffato, dunque, anche il Bari, costretto a vincere venerdì 2 al San Nicola. Il pari non basta più.