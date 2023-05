Playoff Serie B, nessuna sorpresa: Lapadula trascina il Cagliari di Ranieri, 2-1 al Venezia

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Nessuna sorpresa nel secondo playoff di Serie B, quello tra quinta e ottava classificata, ovvero tra Cagliari e Venezia. Il calcio insegna che avere un grande attaccante è spesso sinonimo di successo, a maggior ragione in una gara spareggio.

E così succede che il solito Lapadula trascini i sardi di Ranieri contro il Venezia: finisce 2-1 con la doppietta del centravanti arrivata in avvio. Il gol di Pierini ad inizio ripresa non serve a nulla. Per passare, i veneti avrebbero avuto bisogno di vincere. Ora, come da copione, Sudtirol-Bari e Cagliari-Parma le due semifinali.