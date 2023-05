Playoff Serie B, pazzo Cagliari: rimonta il Parma da 0-2 a 3-2!

StrettoWeb

Una partita pazza! La seconda semifinale d’andata dei playoff di Serie B comincia in maniera folle e finisce anche peggio. Alla Sardegna Arena vince il Cagliari 3-2, ma i ragazzi di Ranieri erano sotto di due reti fino al 68′! Il primo tempo, infatti, è totalmente di marca Parma, che va avanti con Benedyczak e Sohm prima della mezz’ora. E’ dominio degli emiliani, coi sardi al tappeto.

E poi? E poi nella ripresa accade l’impossibile. Luvumbo entra per Pavoletti e la ribalta praticamente da solo: prima segna l’1-2 e poi il 3-2, a qualche minuto dal pari di Lapadula su rigore. E’ apoteosi. Ora al ritorno tocca vincere al Parma per passare in finale, altrimenti l’ultimo atto sarà dei sardi.