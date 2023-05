Pil: Schlein, ‘inserirci anche il Bes, serve nuovo modello di sviluppo’

StrettoWeb

Roma, 25 mag (Adnkronos) – “E’ una priorità ed è importante la crescita del Pil, con la consapevolezza che si debba fare uno sforzo per il cambiamento del modello di sviluppo che ha dimostrato tutti i suoi limiti”. Lo ha detto Elly Schlein al Festival dell’economia.

“Bisogna inserire nel Pil anche il Bes, non basta solo il Pil per il benessere collettivo della comunità, e l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile”, ha detto la segretaria del Pd spiegando: “Bisogna tracciare un nuovo modello di sviluppo. Il Pil va arricchito, cambiando la lettura, con l’impatto economico, sociale, ambientale”.