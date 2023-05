Lancia piatti e bicchieri contro i Carabinieri, arrestato 42enne nel catanzarese

StrettoWeb

Non rispettava le prescrizioni della misura alternativa della detenzione domiciliare facendosi beffa dei Carabinieri: un 42enne di Cerva, nel catanzarese, è finito in carcere per evasione e aggressione. Il provvedimento risale al 28 aprile scorso, quando la sezione di Sersale, a seguito delle molteplici inosservanze lo ha condotto in carcere: l’uomo infatti, nonostante i domiciliari, è più volte uscito di casa senza alcun autorizzazione e, più in generale, non ha mai avuto una condotta consona al provvedimento. L’episodio più grave, che lo ha poi portato nella casa circondariale, è accaduto il 26 aprile scorso: alla vita dei Carabinieri, giunti in casa per il consueto controllo, il 42enne ha cominciato a lanciare piatti e bicchieri dal balcone in direzione dei militari, terminando l’aggressione con un catino di acqua. Nessuna lesione per i Carabinieri dell’Arma, ma il colpevole è stato denunciato per reati di di violenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale e tradotto in carcere.