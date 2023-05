Peste suina, nuovi provvedimenti del consiglio regionale sulla “zona infetta” per fermare il contagio

StrettoWeb

Fermare la peste suina. Approvata in Consiglio regionale la mozione presentata dal Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI) sulle misure di contrasto al diffondersi del virus della PSA (Peste Suina Africana).

Ad integrazione dell’ordinanza emanata nei giorni scorsi dal Presidente della Giunta regionale Occhiuto, che istituisce la “zona infetta” e regolamenta i comportamenti da adottare nei ventisei comuni rientranti nella stessa, il Consigliere Giannetta impegna la Giunta ad accelerare il selecontrollo nei comuni limitrofi, per scongiurare il dilagare della peste suina e ad attivare un sistema organico, univoco, unitario per tutta la Calabria, per la disciplina – attraverso l’adozione di protocolli e procedure – del selecontrollo e di ogni altra azione utile a circoscrivere il propagarsi della peste suina e arginare ogni possibile conseguenza che da essa possa derivare, in particolare sugli allevamenti, sull’attività venatoria e su tutto l’indotto.