Peste Suina, le considerazioni del Circolo “Amici della Caccia”

Il Circolo Amici della Caccia, alla luce dell’Ordinanza n.1 del 19 maggio 2023 emanata dal Commissario Ad Acta Roberto Occhiuto con riferimento alle misure di contenimento della Peste Suina Africana,

con il presente articolo intende “esporre le proprie considerazioni riguardo la problematica della Peste Suina Africana ai fini della salvaguardia dell’attività venatoria nella nostra Regione. La peste suina africana è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici e i cinghiali selvatici (si precisa che non è trasmissibile e pericolosa per l’uomo ) con conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata, con gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all’interno dell’Unione e nell’export. Non appena individuata richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione nonché l’immediata istituzione di una zona infetta. Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia, e in considerazione dell’accentuata vicinanza tra i vari casi, con conseguente sovrapposizione dei territori, è stabilita la “zona infetta”, comprendente il territorio dei seguenti comuni: San Procopio, Fiumara, San Roberto, Laganadi, Palmi, Bagnara Calabra, Delianuova, Sinopoli, Santo Stefano in Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scilla, Seminara, Melicucco, Casoleto, Calanna, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Montebello Jonico. Condofuri, Bagaladi, Cardeto, Melito di Porto Salvo e Motta San Giovanni. San Lorenzo e Roghudi.

Senza ulteriormente prolungare il focus sull’ordinanza de quo, il Circolo evidenza piuttosto, rendendosi concorde sul merito della questione, che l’approccio adottato nei confronti della problematica in esame appare per lo più burocratico,, volto a porre divieti piuttosto che soluzioni concrete in sinergia con coloro che sono direttamente coinvolti dalla epidemia. I rappresentanti delle Associazioni Venatorie Regionali riconosciute si sarebbero aspettati un documento di gestione della crisi aderente ai canoni dell’ordinanza Nazionale (n. 2 del 20 Aprile 2023), emanata dal Commissario Straordinario Caputo che, con lungimiranza, affronta l’emergenza in un’ottica di sinergia con gli stakeholders, data l’enorme mole e complessità degli interventi che dovranno essere realizzati per arginare l’emergenza, stando a quanto si legge letteralmente dal Comunicato. Tra questi, i cacciatori possono fare la differenza nella ricerca delle carcasse, nell’affiancare le istituzioni sanitarie preposte alla gestione dell’emergenza, nonché nelle delicate attività di depopolamento dei cinghiali. Non si comprende, sempre stando al Comunicato delle Associazioni Venatorie, la forte discrasia con l’ordinanza nazionale citata e le associazioni pertanto invitano il Commissario ad acta Occhiuto a rivedere la posizione circa il totale divieto all’attività venatoria nei 26 comuni, peraltro in periodo di caccia chiusa, mancando oltre tre mesi all’apertura. Si sottolinea che questa decisione va in direzione opposta ai contenuti dell’ordinanza del Commissario nazionale che, in zona rossa (zona infetta e zona di restrizione parte II) consente le altre forme di caccia non collettiva alle specie diverse dal cinghiale. Di questo parere è opportuno citare l’autorevole commento del Dottor Valter Trocchi, tecnico faunistico dell’Ufficio Studi e Ricerche di Federcaccia, il quale così commenta l’ordinanza ‘non sembra il modo migliore di partire: se si chiude del tutto la caccia i cacciatori locali non hanno motivo di rinnovare la licenza di caccia e dunque non possono dare una mano. L’Ordinanza del COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA del 20 aprile 2023 “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana” (Ordinanza n. 2/2023, G.U. Serie Generale n.95 del 22-04-2023), prevede, invece, nella zona infetta e nella zona

di restrizione parte II: “è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori) di qualsiasi tipologia e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale”. In questo modo i cacciatori possono dare una mano, diversamente è difficile, come dimostra l’esperienza maturata nella zona infetta da PSA in Liguria e Piemonte’. Solo con il contributo di tutti gli attori si può vincere la battaglia. Questa frase conclusiva del Comunicato di giorno 20.05.2023 da parte delle suddette Associazioni Venatorie riassume perfettamente le idee del mondo venatorio rappresentante anche dal Circolo Amici della Caccia di Reggio Calabria, laddove servono iniziative di carattere informativo per la popolazione nonché iniziative di carattere formativo in particolare modo per i cacciatori oltre che per coloro che sono già cacciatori di selezione e coadiutori, al fine di intraprendere tutte quelle azioni sinergiche, urgenti e concrete delineando un piano di azioni concrete, guardando con attenzione l’esperienza ligure e piemontese primariamente coinvolte nel fenomeno. Si richiede altresì l’impegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria al fine di salvaguardare il decoro urbano e svolgere correttamente le azioni di igiene urbana anche al fine di prevenire possibili problematiche legate alla presenza dei cinghiali all’interno dei centri abitati. Al punto n.1.5 ex art.3 dell’ordinanza infatti si legge che sussiste l’obbligo di mettere in atto ogni forma utile di recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti a fine di inibirne l’accesso da parte dei cinghiali e ad ottimizzare altresì il posizionamento dei cassonetti. Reggio Calabria è tra i 26 Comuni ricadenti nella “zona rossa”. Un’idea concreta, al fine di migliorare il carente servizio di raccolta differenziata all’interno della Città Metropolitana a causa dei disservizi legati alla raccolta dei mastelli, a fronte della possibilità di diffusione del Cinghiale anche nelle zone pre aspromontane e immediatamente limitrofe alle periferie e zone centrali del capoluogo reggino sarebbe l’installazione di bidoni differenziati “intelligenti” dotati di chip nonché di bidoni differenziati dotati di “armadietti” che proteggono i recipienti collocati all’interno, consentendo il conferimento dei rifiuti in maniera tradizionale attraverso uno sportello posto in alto, dotato di maniglia per facilitarne l’apertura; questo avviene nella città di Genova e provincia da parte di AMIU Genova, azienda Multiservizi e di igiene urbana che si occupa dei servizi di raccolta e gestione rifiuti e di igiene urbana nel territorio della città di Genova e di altri comuni circostanti, servendo oltre 700 mila abitanti. Ricordiamo che la città di Genova è un esempio concreto dell’invasione dei cinghiali, con l’adozione di un Regolamento per il benessere e la tutela degli animali in città che comprende misure come il divieto di somministrazione di cibo, il contenimento degli animali da parte della vigilanza faunistico venatoria con l’ausilio di operatori

armati nel caso di disagi creati dai branchi di cinghiali alla cittadinanza genovese, nonché il ritiro di eventuali carcasse e smaltimento tramite termodistruzione da parte dell’ASL3 Sanità Animale genovese”.