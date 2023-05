Pesistica Milazzo, la giovanissima Ginevra Lazzaro Campionessa Italiana U17

StrettoWeb

Arriva dalla Pesistica Milazzo la Campionessa Italiana U17 (cat. 45Kg) di sollevamento. Ginevra Lazzaro, a soli 14 anni, ha infatti portato in alto i colori della Pesistica Milazzo ottenendo a Verona, presso la Fondazione Marcantonio Bentegodi, il titolo di Campionessa Nazionale U17 con 97 kg di totale, 45 nello strappo e 52 nello slancio.

La Filippese si è distinta per caparbietà e voglia di vincere sin da subito dimostrando che la tensione in gara è pane per i sui denti. Ha combattuto alzata dopo alzata con la Pescarese Pasqualone Janè, spuntandola per 1kg sul totale grazie anche ad un eccellente strategia di gara del coach Michele Ragno.

Proprio il coach Ragno ha dichiarato che “ormai da anni punto tutto sui giovani e finalmente i tempi sono maturi per raccoglierne i frutti, sono contentissimo per il risultato di Ginevra che è una ragazzina unica e spero che sia da esempio per tutti i giovani che da noi hanno la possibilità attraverso la pesistica di cambiare il proprio futuro in meglio sia come atleti ma soprattutto come persone, perché la pesistica ti infonde fiducia in te stesso, rispetto dell’avversario e soprattutto ti insegna a farcela con le tue forze perché una volta in pedana sei tu e il bilanciere e se hai lavorato bene nei mesi e negli anni prima di quel momento allora tutto sarà più facile”.

Per Ginevra il prossimo appuntamento importante sarà a novembre con i campionati italiani under 15 che si terranno a Cosenza dove spera di fare doppietta. Il prossimo 14 maggio a Salaparuta tutti gli atleti della Pesistica Milazzo saranno impegnati con il terzo turno di qualificazione regionale che potrebbe dare accesso alla finale nazionale di specialità sia a Gaia Depasquale da sempre l’atleta di punta della Pesistica Milazzo, sia ad Ivan Scibilia che ormai da un paio d’anni conquista l’accesso in finale.