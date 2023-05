“Il periodo Napoleonico a Reggio Calabria | VIDEO

StrettoWeb

Si è svolta venerdì 5 maggio la ventesima edizione del “5 maggio”, giornate di studio sul periodo napoleonico. Nel corso di questo arco di tempo sono stati trattati diversi aspetti del periodo storico argomentato ed hanno visto la partecipazione di diversi esponenti del mondo della cultura e di quello accademico che si sono confrontati durante quegli incontri. Tornando ai contenuti della ventesima edizione, organizzata dalle due co-associazioni reggine, sono analizzati temi alquanto eterogenei.

Le argomentazioni trattate sono state a cura della ricercatrice toscana Elena Pierotti su “Napoleone privato. Quando il ‘gossip’ fa storia” e a cura del Direttore di StrettoWeb Peppe Caridi su “Il ruolo della meteorologia nella battaglia di Waterloo”. Ha concluso Gianni Aiello (presidente delle due co-associazioni organizzatrici sul tema “La battaglia di Mont Saint Jean (Waterloo) nel memoriale di Sant’Elena”.

Il primo intervento inerente a “Napoleone privato. Quando il “gossip” fa storia” della ricercatrice lucchese b ha riguardo la sfera privata del grande Corso, relazionando anche su vicende poco conosciute. La prima moglie di Napoleone I fu la brillante Josephine de Beauharnais. Napoleone la sposò dopo essere stata a lungo l’amante di Barras, uno dei membri del triumvirato che lo stesso Napoleone poi spodestò divenendo primo Console e successivamente Console a Vita, questo prima di autoproclamarsi Imperatore. Josephine proveniva dalla Martinica, era una creola francese. Vissuta dunque in maniera più libera rispetto alle coetanee parigine, quando la sua famiglia francese rientrò in Patria a Parigi e le propose il primo matrimonio col Beauharnais, un uomo assai più vecchio di lei e appartenente all’esercito borbonico, la bella giovane creola accettò per convenienza, sentendosi però libera di frequentare il bel mondo parigino.

In effetti molto lo stesso Napoleone dovette a questa donna capace di introdurlo adeguatamente nei luoghi giusti al momento giusto, una volta che, ormai vedova, dopo aver subito la prigionia ai tempi del Terrore, era riuscita a ricrearsi, peraltro con due figli piccoli, Eugene e Ortensia, un suo spazio pubblico. Il matrimonio tra lei e Napoleone, particolarmente osteggiato dalla famiglia Bonaparte che non vedeva di buon occhio questa donna più anziana dello sposo di sei anni e del tutto diversa dai canoni che i membri della famiglia seguivano, fu comunque un matrimonio d’amore.

Napoleone adorava Giuseppina e Lei, se in un primo momento non era particolarmente interessata al marito, poi si dimostrò a lui molto devota. Fu solo il fatto che non ebbero figli a decretare la fine del loro matrimonio. Incapace di dare all’Imperatore un erede al trono, si giunse ad un divorzio per poter sostituire la moglie stessa con Maria Luisa Arciduchessa d’Austria, figlia dell’Imperatore asburgico, la quale seppe regalare all’ Imperatore francese l’erede maschio tanto agognato.

Ai tempi della prima Campagna d’Italia l’allora giovane moglie del grande Corso era rimasta a Parigi mentre in Italia Napoleone era impegnato in quella che in un primo tempo appariva come un’impresa ardua, ossia bloccare la Coalizione anti francese da sud. Fronte, quello italiano, ritenuto peraltro meno significante di altri dove il giovane generale era stato inviato per allontanarlo politicamente da Parigi. Napoleone col suo genio militare e la sua capacità di convincimento riuscì a conquistare almeno per un certo periodo quella compagine salvo poi doverci rimettere mano con la Seconda Campagna d’Italia.

Il giovane generale, innamorato della moglie, riceveva informazioni da Parigi su un comportamento privato di Lei poco limpido. La stessa Josephine per frenare le malelingue raggiunse il marito al fronte in Italia. Ma, essendo il fronte luogo non sicuro per una donna, Napoleone preferì inviare la moglie a Lucca, luogo che riteneva più consono e protetto per lei. Strategicamente era Lucca posizionata nell’Italia centrale e questo garantiva all’Imperatore facilità nel raggiungere la consorte.

Lucca poi era stata a lungo una repubblica indipendente con un suo Governo cittadino, chiuso alla mondanità più diffusa. La mondanità lucchese era inter nos, familiare, se vogliamo per certi aspetti di ”élite” e questo garantiva una certa sicurezza a Napoleone per controllare dei movimenti della moglie. Oltretutto, come ho avuto modo di riferire in alcuni articoli pubblicati Napoleone conosceva bene la compagine cittadina lucchese per ragioni familiari, e dunque ciò rappresentava una ulteriore garanzia. Ma Josephine non era donna da stare a far la calza, prosegue Elena Pierotti.

A Lucca fu affidata a Dame di Compagnia appartenenti al Patriziato cittadino. Tra queste la giovane marchesa Eleonora Bernardini che divenne nel corso della sua vita confidente di Josephine e tale restò sempre, legandosi di profonda amicizia all’Imperatrice francese. Un carteggio nutrito, pare andato perduto, ci fu tra le due nobildonne. Eleonora era nata De’ Nobili. Il suo titolo nobiliare era quello di contessa ma in città tutti, non è risaputo per quale ragione, la chiamavano la marchesa Bernardini.

Fu donna energica e capace di occuparsi segretamente di politica anche nel corso di tutto il risorgimento italiano (morirà anziana nel 1855) ed è poco celebrata, come invece meriterebbe, proprio a causa di questi suoi importanti coinvolgimenti, che un risorgimento andato in una direzione diametralmente opposta a quella che la stessa marchesa Bernardini auspicava, la porterà a restare nell’ombra sul piano storiografico.Con la giovanissima Eleonora (nata nel 1785), che non ebbe figli dal marito, già quest’ultimo al secondo matrimonio, peraltro nel 1818 già vedova, organizzò in Lucca scorribande non solo cittadine in carrozza ma visite nutrite nella vicina Bagni di Lucca, cittadina termale visitata da tutto il Gotha internazionale.

Le due donne si somigliavano. Stessa sorte quella di aver dovuto giovanissime, accettare un matrimonio combinato con un uomo assai più anziano di loro, imposto dalla famiglia di origine. Entrambe intelligenti, colte, brillanti sul piano politico. La marchesa Bernardini parlava più lingue straniere ed era sempre al centro dei coinvolgimenti politici. Le due donne riuscirono a trovare quei punti d’incontro che permisero un loro carteggio per tutta la vita. Carteggio che, pare, stando alle parole di Lazzaro Papi, intellettuale lucchese del tempo, andato perduto.

Quando Napoleone, in presenza del Pontefice, si auto incorona a Milano venne invitata all’incoronazione anche Eleonora Bernardini. Non poté andare per ragioni familiari ed allora l’invito fu ripetuto una volta che la coppia Imperiale raggiunse Bologna. Qui Eleonora poté andare ad incontrarli. Del resto la famiglia della marchesa era particolarmente legata alla città di Bologna. Una zia di Eleonora era una Lambertini, appartenente alla famosa famiglia bolognese che aveva dato i natali qualche tempo prima al celebre pontefice Prospero Lambertini, incoronato come Benedetto XIV. Il gossip napoleonico lucchese non termina con Josephine.

Nella medesima compagine annoveriamo Alexandrine de Bleschamp, seconda moglie del fratello dell’Imperatore Luciano Bonaparte, che tanti grattacapi dette allo stesso Napoleone. Questo non perché Alexandrine fosse donna di facili costumi, affatto. Ma per le mire politiche stesse di Napoleone, che avrebbe voluto suo fratello Luciano sul trono spagnolo con un matrimonio regale tra la Corona spagnola e lo stesso Luciano una volta divenuto vedovo (La Bleschamp fu sposata in seconde nozze).

Napoleone, di fronte al diniego del fratello che optò per le ragioni del cuore, dovette perciò ripiegare e porre sul trono spagnolo il fratello maggiore Giuseppe, togliendolo da Napoli dove già era Sovrano dal 1806 ed ivi collocare nel 1808 il cognato Gioacchino Murat peraltro, a differenza di Giuseppe, ancor più legato ai Massoni locali e votato ad una indipendenza politica dallo stesso Napoleone. Nel brevissimo periodo in cui Luciano Bonaparte fu in Spagna si legò come protettore ufficiale al celebre musicista lucchese Luigi Boccherini, che in Spagna alla corte Borbonica aveva trovato riparo e sostegno. Così la comunione tra la città di Lucca, Luciano Bonaparte e la sua famiglia rimase a lungo. Oltretutto qui regnava sua sorella Elisa col consorte Felice Baciocchi.

Anche Alexandrine col marito Luciano ed i loro figli frequentarono nei primi anni dell’Ottocento assiduamente Bagni di Lucca. Ciò non faceva certamente piacere a Napoleone perché qui la cognata era introdotta nel Gotha internazionale in modo riservato ma non per questo meno efficace. Altro elemento “gossipparo” non meno importante dei precedenti il salotto di Capezzano Pianore, non lontano da Lucca, del Cavalier Luigi Angiolini. Era stato questi a servizio anche dell’Inghilterra come diplomatico.

Ciò rappresentava per l’Imperatore una spina nel fianco. Si era poi trasferito a Parigi dove aveva avuto fuori dal matrimonio l’unica figlia Luisa, che successivamente aveva portato con sé in Versilia. E qui gli Angiolini si erano inesorabilmente legati ai Bonaparte, in particolare a Giuseppe, il fratello maggiore dell’Imperatore, che ospitavano. Il salotto degli Angiolini, al pari di Bagni di Lucca, era luogo frequentato dal Gotha internazionale. Qui trovavamo i principali personaggi italiani e stranieri dell’epoca.

Politici, artisti, scrittori, scienziati. Napoleone I doveva guardarsi le spalle da simili personaggi, non sempre con lui in sintonia. Ed infatti, sicuramente, monitorò quei luoghi, anche se frequentati dai suoi familiari. Nella parte finale dell’intervento della studiosa lucchese trovo posto un ultimo gossip “personale” legato alla propria famiglia. Il Quadrisavolo di mio padre – continua Elena Pierotti – si chiamava Lorenzo, era un nobile lucchese nato nel 1767 e deceduto a metà Ottocento, ormai ottantenne. Famiglia legata alla Curia locale, ma con risvolti giacobini al punto che il dottor Tori, ex direttore dell’Archivio di Stato di Lucca lo colloca nella sua pubblicazione sulla Lucca giacobina tra i promotori di una richiesta di sussidio al Direttorio locale, che in effetti ottenne.

Non sappiamo se per i suoi servigi, aggiungo io, al Direttorio medesimo. La famiglia di Lorenzo aveva proprietà in Benabbio a quattro km di distanza da Bagni di Lucca. Paesino che aveva ed ha al suo interno un bel teatro, seppur di piccole dimensioni perché, mi viene da aggiungere, i familiari di Lorenzo come musicisti calcavano le scene, come i documenti attestano. Tale teatro ha ospitato nel XX secolo personaggi come Ermete Zacconi e Totò. Nei primi anni dell’Ottocento ospitava spesso la Sovrana lucchese Elisa Bonaparte con la Sua Corte ed i due fratelli Paganini, i celebri musicisti genovesi che per alcuni anni furono alla Corte di Elisa. E’ risaputo che entrambi i fratelli furono amanti della Sovrana. Pare, da racconti sentiti in Lucca, che anche il quadrisavolo Lorenzo avesse una particolare familiarità con la Sovrana.

In una pubblicazione dello storico lucchese Salvatore Bongi sulla Lucca del tempo una curiosità davvero sconcertante. Elisa Bonaparte, secondo quelli che erano i dettami napoleonici, aveva requisito tutte le principali realtà religiose cittadine. In ultimo si era lasciata quella dei Chierici Regolari lucchesi,che restò in vita fino al 1810. Questa cosa aveva portato, secondo quanto riferisce Salvatore Bongi (storico, bibliografo e archivista), grande malumore tra Napoleone e la sorella Elisa, al punto da creare un carteggio tra i due al riguardo, andato perduto. Un documento epistolare rinvenuto dalla ricercatrice Pierotti presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze datato 1° gennaio 1815, dove nel corpo dello stesso viene attestato che il quadrisavolo Lorenzo era legato agli ambienti bonapartisti del figliastro di Napoleone, Eugenio, all’epoca Vicerè a Milano.

Tutto ciò smentisce quanto tramandatoci sia da Salvatore Bongi che da una certa storiografia italiana relativa al periodo napoleonico e del Primo Risorgimento, che definisce Napoleone un senza Dio, un mangiapreti, uno che in Inghilterra aveva solo nemici. Napoleone fu costretto a morire in Esilio a Sant’Elena dalle Potenze che lo avevano sconfitto a Waterloo.

È stata la volta di Giuseppe Caridi (direttore “Meteoweb”) su “Il ruolo della meteorologia nella battaglia di Waterloo”. Il 5 aprile 1815 si ebbe il primo fenomeno di fuoriuscita lavico del vulcano indonesiano Tambora per concludersi con l’ultima fase eruttiva il 15 luglio dello stesso anno e ciò che avvenne nelle allora Indie orientali olandesi, determinò un cambiamento climatico, causa anche del consistente volume di cenere immessa dal Tambora nella stratosfera e che determinò per mesi, specie in Europa, l’offuscamento del sole con conseguente abbassamento della temperatura e piogge continue.

Questo stato di cose influì sugli esiti della battaglia di Waterloo (16-18 giugno 1815), scombinando i piani tattici di Napoleone Bonaparte,in virtù anche del terreno fangoso che ridimensionò notevolmente la funzionalità della cavalleria napoleonica che non potè muoversi agevolmente sul terreno di battaglia ed anche dell’artiglieria pesante formata da cannoni da 6 libbre, pochi da 12 libbre come il cannone Gribeauval ed altrettanto pochi erano gli obici.

La tattica a riguardo le bocche da fuoco si basava nel far sparare i cannoni con un angolo basso in modo che le palle di ferro rimbalzassero più volte sul terreno asciutto ed aumentassero il loro effetto distruttivo. Ma a causa delle condizioni climatiche avverse la cavalleria e l’artiglieria di Napoleone furono inefficaci: il fango provocato dalle piogge incessanti dei mesi precedenti limitava le manovre dei cavalli e le palle di cannone affondavano appena toccavano terra, rendendo così inapplicabile sul campo di battaglia il “tiro di rimbalzo”, di solito micidiale, che consisteva nel tirare le cannonate con un angolo molto basso rispetto al terreno, in modo che le palle di cannone rimbalzando più volte sul terreno, andavano a falciare ed uccidere molti più nemici.

In condizioni di normalità meteorologica nel mese di giugno il terreno delle campagne di Waterloo è normalmente asciutto e ben si sarebbe prestato alle azioni militari dell’Armée du Nord di Napoleone Bonaparte era costituita da circa 74 000 uomini e 246 pezzi d’artiglieria.La strategia bellica napoleonica si basava nel di muovere velocemente le proprie truppe sul campo di battaglia, per mettere fuori gioco il grosso dell’armata nemica. L’abilità tattica di Napoleone Bonaparte, consisteva proprio nella capacità di concentrare rapidamente forze preponderanti in un punto specifico del campo di battaglia, per sfondare in superiorità numerica, elasticità di schieramento, estrema mobilità dei reparti e capacità di concentrazione del fuoco.

Ma quell’anno era particolarmente piovoso, a seguito della nube prodotta dalla polvere vulcanica, che aveva immesso nell’atmosfera un numero straordinariamente grande di “nuclei di condensazione”, quelli su cui si formano le goccioline di pioggia.Ha concluso Gianni Aiello (presidente delle due co-associazioni organizzatrici sul tema “La battaglia di Mont Saint Jean (Waterloo) nel memoriale di Sant’Elena”. L’intervenuto si è ha improntato la sua analisi sulle vicende, alcune rivestono alcuni dubbi, viste le strane circostanze che legano vicende e personaggi a quel che accadde sul terreno belga.

A riguardo il Memoriale, Gianni Aiello legge alcuni passaggi: […] Oggi è l’anniversario della battaglia di Waterloo. Il ricordo è stato richiamato da qualcuno; e ha prodotto una visibile impressione sull’Imperatore. “Giornata incomprensibile! Ha esclamato egli con dolore. Concorso inaudito di fatalità! Grouchy!… Ney!.. Derlon!… non vi sono state che sciagure! Ah, povera Francia!…” E si è coperto gli occhi con la mano. “E tuttavia, disse, tutto ciò è mancato proprio quanto tutto era riuscito!… “. In un altro momento disse sul medesimo argomento: «Strana campagna nella quale in meno di una settimana ho veduto tre volte sfuggirmi di mano il sicuro trionfo della Francia e la stabilità dei suoi destini”.

“Senza la diserzione di un traditore, avrei annientato il nemico all’inizio della campagna”. “Lo avrei schiacciato a Ligny se la mia ala sinistra avesse fatto il suo dovere”. “Lo avrei schiacciato ancora a Waterloo, se la mia ala destra non mi fosse venuta meno”.[…] Dopo tali passaggi letterari, Gianni Aiello “entra” nella battaglia, analizzando alcuni episodi ed alcune contiguità con altre situazioni verificatesi, non solo nel corso delle operazioni militari, ma anche successivamente alle stesse. Il generale Emmanuel de Grouchy a cui erano affidate le truppe sul fronte di Blücher sarebbe venuto in appoggio all’operazione con i suoi uomini verso le quattro del pomeriggio lasciando sul posto soltanto una piccola schiera per ingannare i prussiani.

Tutto si svolge alla perfezione, gli inglesi cedono terreno, Grouchy continua l’attacco alle linee inglesi ma qualcosa di strano avviene: la manovra assegnata a Grouchy era stata compiuta nell’ora prevista ma da Blücher comandante prussiano. E’ la fine. Si attende ancora Crouchy che non arriverà mai. Come Wellington, Blücher, anche Grouchy era massone ed un accordo a tre era il solo modo per sconfiggere Napoleone. Così disse Lord Byron: “il tradimento fu il solo vincitore di Napoleone Bonaparte”.

Gianni Aiello ha trattato il tema relativo a “Il caso Ney” che attraverso la sua relazione mette in discussioni i numerosi attestati che l’ufficiale aveva ricevuto nel corso delle numerose campagne a seguito dell’Imperatore. Il relatore delinea alcuni aspetti del “prode dei prodi”, forse poco conosciuti e che se definitamente provati darebbero ulteriore conferma che la fase ascendente di Napoleone Bonaparte non fu dovuta ai suoi demeriti ma ad una serie di tradimenti orditi da personaggi eccellenti dello stesso entourage.

Gianni Aiello tratta alcuni passaggi contenuti nella pubblicazione “Parigi, curiosa, esoterica minimale”. Nel 1903 durante i lavori intrapresi sulla tomba della famiglia Ney, un becchino ebbe a dichiarare che la bara del maresciallo era vuota. Questo diede adito allo studioso Paul Albert di confrontare quel fatto con uno strano episodio avvento qualche tempo prima, verso la fine del mese di maggio del 1821, in quel di Brownsville, un piccolo centro della Carolina del Sud, dove vi fu un tentativo di suicidio ad opera di un insegnante delle scuole elementari, rosso di capelli e di alta statura e sulla cinquantina, il cui nome era Peter Stuart Ney. Il maestro, durante il colloquio con le autorità giudiziarie del luogo ebbe a dichiarare che il suo insano gesto scaturiva dalla morte di Napoleone Bonaparte e che venne salvato dalla fucilazione grazie all’intervento del duca di Wellington.

L’insegnante narra che la sera del 7 settembre del 1815 venne messa in scena la fucilazione e che lo stesso lascia Parigi per Bordeaux da dove salpa per gli Stati Uniti, stabilendosi a Charleston, nella Carolina del Sud dove “…in tre anni studiai l’inglese, il latino ed il greco tanto da ottenere una cattedra qui a Brownsville…”. Dopo la guarigione “il prode dei prodi” visse per quasi un quarto di secolo spegnendosi a Third Creek, vicino Statesville, il 15 novembre del 1846 e non nel luogo, che una certa storiografia ci ha tramandato, posto all’incrocio tra l’Avenue dell’Observatoire e il Boulevard du Montparnasse, dove sulla destra si trova la statua di Ney.

Le motivazioni che indussero il “duca d’acciaio” Wellington a salvare la vita al suo antico rivale sono da ricondurre al fatto che entrambi facevano parte di “…un grado altissimo e segretissimo della Massoneria di Rito Scozzese, quello di Cavaliere Rosacroce dell’Aquila Nera i cui membri, poco numerosi, sono ignoti ai semplici massoni…”. Gianni Aiello ha concluso il suo intervento con un ultimo passaggio al “Memoriale” dove l’Imperatore Napoleone Bonaparte parla di Gioacchino Murat: […] lo avrei volentieri portato a Waterloo ci diceva Napoleone, ma l’esercito francese era così patriottico, così leale che, ben difficilmente, avrebbe potuto sopportare il disgusto e l’orrore che ispirava colui che secondo l’opinione generale aveva tradito e perduto la Francia.

NON mi ritenni abbastanza forte per imporlo, eppure egli sarebbe stato in grado di decidere della vittoria! In alcuni momenti di quella battaglia si aveva appunto la necessità di rompere tre o quattro quadrati inglesi, e Murat sarebbe stato mirabilmente capace di farlo. Era proprio l’uomo adatto. Non ho mai visto nessun altro alla testa della cavalleria, più deciso, più coraggioso, più brillante di lui.[…].