Pentathlon: finale di Cdm ad Ankara, in palio due carte olimpiche

Ankara, 22 mag. – (Adnkronos) – Sarà Ankara in Turchia ad ospitare la finale della Coppa del Mondo di pentathlon moderno da mercoledì 31 maggio a sabato 3 giugno. L?evento assume particolare rilevanza ai fini della qualificazione ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. In palio, infatti, ci sono ben due carte individuali, riservate alla vincitrice e al vincitore della competizione femminile e maschile. L?Italia si presenterà al via con cinque atleti (tre donne e due uomini): Alessandra Frezza, Elena Micheli, Alice Sotero, Matteo Cicinelli e Giorgio Malan.