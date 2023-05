Pentateuco e storia del quartiere ebraico: i due nuovi eventi della Giudecca

StrettoWeb

Doppio evento presso la scalinata monumentale di via Giudecca ad opera della sua Comunità Patrimoniale. L’appuntamento è, infatti, il 25 maggio 2023, con due interessanti eventi nell’ambito di “Maggio-mese del libro” dedicati alla lettura e alla narrazione di Reggio Calabria e del suo quartiere ebraico: la conversazione sulla storia della Giudecca reggina con lo storico Tonino Nucera e l’installazione del pannello informativo sul Commentario al Pentateuco.

Alle ore 18:00, presso Spazio Open insieme ed Antonella Cuzzocrea, lo storico Tonino Nucera, autore di Rosh Shel Calabria (Capo della Calabria, come gli ebrei chiamano Reggio Calabria), condurrà in un viaggio nel tempo nel quartiere ebraico reggino, sede di una sinagoga, di una scuola e di famose stamperie, crocevia di fiorenti traffici commerciali di seta ed altre mercanzie di cui gli ebrei avevano il monopolio.

Alle ore 19:45 ci si sposterà presso la Scalinata Monumentale di via Giudecca dove, in collaborazione con il Rotary E-club Italia 2102 e del suo Presidente Luigi De Maio, ci sarà l’inaugurazione dell’installazione del pannello informativo e QR-code “Commentario al Pentateuco”, la più antica versione ebraica della Bibbia, stampata presso una delle prime stamperie della storia con sede nella Giudecca di Reggio il 5 febbraio 1475, secondo quanto riportato sulla “Storia di Reggio da’ Tempi Primitivi sino all’Anno di Cristo 1797”, di Domenico Spanò Bolani e dallo storico Vito Capialbi nelle sue “Memorie delle Tipografie Calabresi”.

“Il pannello informativo donato alla Comunità patrimoniale dal Rotary E-Club Italia 2102 sarà permanente – ha spiegato la presidente della Comunità Patrimoniale Scalinata Monumentale di Via Giudecca, Simona Lanzoni – e risponderà perfettamente, come tutti gli eventi organizzati sinora, agli obiettivi di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, per garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa; per sostenere l’innovazione; per ridurre le disuguaglianze e per rendere, nel nostro piccolo, la città resiliente, inclusiva e sostenibile”.

Il pannello infatti consentirà, attraverso 4 QR-Code, a tutta la cittadinanza di sfogliare, dal proprio telefonino, il Pentateuco originale, in ebraico, in italiano e in inglese e di sentirne la versione audio.

“Un’informazione storica e turistica che potrà essere fruita da tutta la cittadinanza e, in particolare, dai giovani e dai non vedenti – ha concluso la Lanzoni – grazie alla possibilità di ascoltare il testo del prezioso incunabolo ebraico di cui Reggio va orgogliosa”.