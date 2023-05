Pellaro, il Pugilato Olimpico torna ad infiammare il PalaColor CSI

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Mancano solamente pochi giorni all’evento di pugilato più atteso a Pellaro, organizzato dalla A.S.D. Amaranto Boxe in collaborazione con il PalacolorCsi di Paolo Cicciù e con la Federazione Pugilistica Italiana. Sul ring, allestito all’interno del PalaColorCsi, si sfideranno davanti al proprio pubblico, gli atleti di punta del Team reggino come Ielo Santo (reduce della medaglia d’argento al campionato italiano Junior) Borrello Francesco, Valenti Siria, Sciacqua Nicholas, Milano Francesco Pio, Caratozzolo Felice, Khalifa Ben e Cirrito Pietro.

LE DICHIARAZIONI

Nell’intervista, sono intervenuti Ielo Paolo e Pace Salvatore (tecnici dell’ASD Amaranto Boxe), Versaci Francesco (Campionissimo pugile reggino, già campione italiano universitario dilettanti, Campione Mondiale Youth I.B.F., Campione del Mediterraneo I.B.F., Campione Italiano pesi Mediomassimi, Campione Italiano pesi Massimi leggeri) e Conti Giacomo (Presidente della A.S.D. Amaranto Boxe organizzatrice dell’evento).

Ielo Paolo e Pace Salvatore: “Per chi non lo sapesse il nostro obbiettivo, oltre a quello di far espletare attività ai nostri giovani talenti, vi è quello di promuovere i valori che trasmette questo sport in cui crediamo tantissimo, e abbiamo la convinzione che possa crescere in modo esponenziale con una esposizione mediatica continuativa. Spesso succede che un pugile forte, combattendo, acquisisca un picco di visibilità elevato, che poi però scompare per vari mesi, almeno fino al match successivo. Il nostro obiettivo è, quindi, quello di continuare a raccontare, attraverso questi eventi, quello che succede in tutto questo tempo: allenamenti, storie degli atleti, la preparazione al match, eccetera. Questo è quello che ci siamo imposti di raccontare e trasmettere al fine di poter far sì che si appassioni sempre più gente a questo sport e far parlare di boxe a Reggio Calabria grazie a questi eventi”.

Versaci Francesco: “Avendo fatto anch’io il pugile ad alti livelli, devo dirvi che è straordinario essere parte attiva a questi eventi, perché dietro ognuno di noi che vinca o perda c’è dietro un uomo o una donna che si mette in gioco e sale sul ring e combatte. La cosa che affascina di più dalla nostra disciplina è che si incassano anche i colpi, come in un certo senso fa ognuno di noi nella vita: la capacità di resistere è quella che ci rende uomini e donne forti, di essere cittadini capaci di resistere in questa società complessa. Quest’evento che si terrà a Pellaro è straordinario”.

“È straordinario che Reggio Calabria oggi possa essere protagonista di una disciplina che sta entrando nei nostri giovani in un modo importante: loro tutti, sono per me un traino fondamentale per far sì che vengano coinvolti ragazzi e ragazze che non hanno uno sport in cui identificarsi. Voglio fare i complimenti all’organizzatore, ma soprattutto ai giovanissimi pugili del nostro Team che sono la gioventù di cui Reggio Calabria ha tanto bisogno e che siano da traino per chi è in difficoltà; siano il messaggio: “insieme ce la facciamo, crederci sempre arrendersi mai” che deve essere indirizzato a tutti là fuori”.

Conti Giacomo: “L’organizzazione ha già raggiunto grandi obiettivi. Da quando si è partiti con la prima edizione l’evento sta crescendo ma molto bene perché questa sinergia che è stata creata dà un insieme importante. Il pugilato vive un momento positivo, perché registra grandi numeri. Dopo la pandemia siamo una risposta a quei giovani che hanno trovato difficoltà nel proseguire dopo 2 anni di stop. Il pugilato non si è di fatto mai fermato, il lavoro che abbiamo fatto sta dando i suoi frutti. Oggi stiamo presentando l’evento importante, anche perché abbiamo davvero elementi validissimi: prospetti nazionali ed internazionali che hanno gareggiato sul nostro territorio e qui sono cresciuti”.

“Il ringraziamento va a tutto il Team per quello che sta facendo e che farà e soprattutto gli sponsor che ci sostengono e sosterranno”.