A Pellaro la presentazione del volume del Laboratorio TiLT su transizione ecologica e sostenibilità ambientale

Il 13 maggio 2023 alle 17:00, nei locali del Centro ACE onlus Medicina Solidale a Pellaro (Reggio Calabria), si terrà la presentazione del libro “Transizione o Mistificazione? Oltre la retorica della sostenibilità tra dogmi ed eresie”, opera del laboratorio TiLT dell’Università di Verona. L’evento, nato dalla collaborazione tra La Strada ed ACE onlus – Medicina Solidale, è parte del ciclo “Marginalia”, che vedrà coinvolta ACE insieme ad altre realtà associative e culturali reggine, tra cui JAMU e Circolo del Cinema “Cesare Zavattini”. A dialogare con Lino Caserta (ACE Medicina Solidale – Parco diffuso della Conoscenza e del Benessere) e Fabio Domenico Palumbo (docente e direttore culturale La Strada) ci sarà Antonia De Vita, docente di Pedagogia dell’Università di Verona e tra le fondatrici del laboratorio TiLT (gruppo inter-universitario di ricerca sulle nuove pratiche di cittadinanza con sede presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Ateneo scaligero), oltreché autrice di alcuni contributi del volume.

Sarà l’occasione per riflettere in modo critico sulla transizione ecologica, sganciandola dall’ideologia della crescita turbo-capitalistica e dalla centralità del business e del mercato, dalla fede indiscussa nella tecnologia e dall’antropocentrismo di fondo delle politiche di sviluppo.

Per una vera trasformazione socio-ecologica, si afferma nel volume del laboratorio TiLT, è necessario pensare in maniera più ambiziosa, concependo nuove pratiche sociale ed economiche, nuove forme di partecipazione democratica che attivino le comunità e promuovano processi autenticamente dal basso, capaci di restituire senso alla formula “sostenibilità, circolarità, resilienza”, che rischia di essere svuotata di senso e riempita di un ecologismo di facciata incarnato dalle correnti strategie di greenwashing. Tutto ciò è fondamentale sia a livello globale sia a livello locale, per questo, con La Strada, intendiamo promuovere una riflessione a più voci su questo tema, invitando la cittadinanza ad intervenire all’incontro di sabato pomeriggio a Pellaro, in Vico Cartisano I°, presso il Centro ACE.