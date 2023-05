Ancora paura sulla “strada della morte”: incidente sulla ss106, ferita una ragazza

StrettoWeb

Bollettino decisamente “nero” quello che si registra oggi sulla statale 106. La cosiddetta “strada della morte”, dopo un cingolato incendiato a Cassano e uno scontro frontale a Crosia, diventa triste palcoscenico dell’ennesimo incidente. Il sinistro è avvenuto alle 11:00 circa di questa mattina, sul tratto di strada che collega il bivio che da Thurio porta a Corigliano-Rossano. Ancora una volta, i mezzi coinvolti sono una vettura, una Fiat 500, e un camion che si sono scontrati frontalmente. Il bilancio è di un ferito: la conducente dell’utilitaria, una ragazza probabilmente di Corigliano, ha riportato delle ferite non gravi ed è stata subito condotta al “Giannettasio” di Rossano per le cure del caso. Presenti sul posto gli agenti della Polizia Stradale e gli operatori Anas per gli accertamenti del caso e per ripristinare, nuovamente, la viabilità della strada.