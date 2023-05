Paura nel cosentino: in fiamme una villetta a Cassano, non si esclude la pista dolosa

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il territorio di Cassano all’Ionio non smette di tremare e no, non per i terremoti, ma per le tristi vicende che si protraggono ormai da molto tempo. Dopo l’efferato omicidio di Antonella Lopardo, brutalmente uccisa nella sua abitazione a Sibari, ecco che arriva la notizia di una villetta incendiata, fortunatamente senza vittime. Il rogo è avvenuto ieri sera e ha interessato una villetta parte del complesso turistico della Marina di Sibari, di proprietà di un 59enne di Acri. Secondo le prime ricostruzioni, all’interno dell’abitazione è stata ritrovata una tanica contenente tracce di liquido altamente infiammabile, utilizzata sicuramente per appiccare il fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiamme e i Carabinieri per gli accertamenti sul caso, partendo proprio dall’ipotesi dolosa.