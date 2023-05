Paura sull’A2: cani vagano spaventati, Polizia Stradale evita il peggio

StrettoWeb

Due cani di taglia media sono stati avvistati questa mattina dagli automobilisti mentre vagavano spaventati sull’A2 Autostrada del mediterraneo, a Cosenza. I due cani sono stati bloccati dalla Polizia Stradale, prontamente intervenuta sul posto che ha evitato cosi il peggio bloccando con non poche difficoltà i cani e contemporaneamente gestendo la viabilità delle auto che viaggiavano in autostrada. I due cani dopo essere stati bloccati dagli agenti sono stati trasferiti davanti la sede dell’Anas di Cosenza e soccorsi dai soccorritori.

La Polizia ha dovuto quindi bloccare i cani che nel frattempo erano entrati in galleria e che si spostavano da una carreggiata all’altra creando un serio pericolo per gli automobilisti e fermando il traffico per evitare incidenti.