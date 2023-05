“Partita di calcio tra la Nazionale Italiana e il Catanzaro al Ceravolo”: la proposta al Sindaco Fiorita

L’Associazione “Calabria Prima Italia” (la quale sta organizzando la prima “Festa del nome Italia” che avrà luogo nella Marina di Davoli il 21 giugno 2023 pomeriggio) ha scritto al Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, la seguente “Lettera aperta” tendente a realizzare un incontro di calcio tra la squadra nazionale italiana e quella del capoluogo calabrese neo promossa in serie B al fine di evidenziare il fatto storico che il nome Italia sia nato nell’Istmo tra il Golfo di Squillace e il Golfo di Lamezia circa 3500 anni fa. Ecco il testo integrale dell’appello a firma Domenico Lanciano, responsabile dell’associazione e promotore della proposta.

“Illustrissimo Sig. Sindaco Nicola Fiorita! La città di Catanzaro si vanta, giustamente, di essere il territorio dell’Istmo (tra i golfi di Squillace e di Lamezia) dove è nato il nome ITALIA, come è ben chiaramente documentato nella pagina https://www.comune.catanzaro.it/catanzaro-dove-nacque-il-nome-italia/ del sito ufficiale della Sua Città. E sabato 4 febbraio 2023 a Lamezia Terme è stato celebrato “Re Italo” (da cui proviene il nome Italia) con un premio a Lui dedicato.

Catanzaro può restare senza fare quasi nulla di notevole per evidenziare tale invidiabile preziosità? Negli ultimi quattro decenni, come associazione culturale informale CALABRIA PRIMA ITALIA abbiamo cercato di sollecitare principalmente tutti i sindaci catanzaresi a voler valorizzare adeguatamente tale importantissima esclusiva. Fin dall’aprile 1982 cerchiamo di diffondere tale stupenda realtà storica che sta ufficialmente alla base del nostro territorio nazionale (dalle Alpi alla Sicilia) da almeno due millenni e, adesso, pure della nostra Repubblica e che però resta purtroppo ignota ai più nella stessa Italia ed è ignorata o snobbata persino da noi calabresi.

Invece, sarebbe giusto ed utile insegnarla nelle scuole e attraverso tutti i mass-media, ma anche con iniziative attinenti. Come dovrebbe già sapere per una lettera raccomandata inviataLe tempo fa, Le ricordo che il prossimo 21 giugno, solstizio d’estate, a Davoli avrà luogo la prima FESTA DEL NOME ITALIA. In tale contesto verranno consegnate (assieme ad una bottiglia di ottimo vino “Re Italo”) le pergamene del PREMIO PRIMA ITALIA a coloro i quali si sono distinti nello studiare e nel diffondere il fatto che il nome ITALIA sia nato in Calabria ben 3500 anni fa circa, proprio sotto il regno di Italo, al quale sarebbe opportuno dedicare una statua davanti alla cittadella regionale di Germaneto, come Padre-fondatore (come da noi proposto il 14 marzo 2022 in modo multimediale). Tra i premiati c’è pure Lei, proprio a motivo della suddetta illuminante pagina web che abbiamo riprodotta sul retro degli “Attestati di Presenza” all’evento. Speriamo di averLa con noi al Centro Polifunzionale della Cultura in Via Pitagora alla Marina di Davoli, nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 giugno 2023 assieme ad altre Autorità e ai sessanta altri premiati. Sarà una bella festa, questa del nome Italia, pur nella sua prima edizione! La Sua presenza onorerà molto Davoli, i tanti premiati e lo stesso nome Italia.

Adesso, mi permetto di proporre a Lei una iniziativa che dovrebbe fare felici milioni di persone nel mondo e che potrebbe dare una visibilità internazionale alla Città di Catanzaro, la quale oltre ad essere luogo di nascita del nome Italia è anche la capitale della Calabria, regione che meriterebbe di più. Sarebbe utile e bello se allo stadio di Catanzaro si potesse svolgere una partita di calcio tra la squadra locale, bentornata in serie B, e la nazionale italiana. Fosse anche l’under 21 o addirittura la “primavera”… ma, vogliamo sperare, che, prima o poi, proprio per celebrare il nome ITALIA nato nell’Istmo di Catanzaro possiamo vedere la prima squadra della nazionale italiana oppure una selezione di calciatori provenienti dalle maggiori squadre di serie A.

Ma il nostro sogno si spinge oltre. Perché non pensare ad un vero e proprio TORNEO DI CALCIO PRIMA ITALIA anche tra squadre estere, oltre che italiane, in particolare mediterranee, dal momento che quella Prima Italia di Re Italo (specialmente tramite i “sissizi”) si è diffusa per secoli in tutto il Mediterraneo con la “democrazia etica” che gli ateniesi hanno poi trasformato in “democrazia mercantile” quale abbiamo anche oggi? Ne gioirebbero pure gli italiani (in particolare i calabresi) che vivono all’estero! Grazie per la gentile attenzione. Cordiali ossequi, Domenico Lanciano”.