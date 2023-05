Parco archeologico di Sibari: tutto pronto per la “Notte dei Musei”

StrettoWeb

Torna domani, sabato 13 maggio, al Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide la “Notte europea dei musei”. L’iniziativa, organizzata dal ministero della Cultura francese condivisa dal ministero della Cultura italiana e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa, dall’Icom e giunta quest’anno alla sua diciannovesima edizione, prevede l’apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura al costo simbolico di un euro (eccetto i casi di gratuità previsti). Obiettivo della manifestazione è quello di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Pronto anche il programma sibarita che prevede l’apertura degli spazi espositivi fino alle ore 22:00 e due turni di visite guidate. “Ci stiamo preparando per vivere una piacevolissima Notte Europea dei Musei – ha commentato il direttore Filippo Demma – rispondendo ad una delle vostre richieste più frequenti, quella di poter visitare il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide con i reperti, le sale multimediali, la mostra di arte contemporanea di Anna Corcione Naturalia et Mirabilia, la mostra fotografica Wikiloves Monuments Calabria, accompagnati da una guida professionista”.

Motivo per cui sono stati predisposti due turni di visite guidate gratuite, comprese nel costo del biglietto, una alle ore 19:30, l’altra alle 20:45, alle quali si partecipa prenotando al numero indicato sui nostri canali social. Nello specifico, dalle 19:00 in poi, il biglietto d’ingresso costerà appena 1 euro mentre le categorie riconosciute per legge avranno ingresso gratuito.

Ma le iniziative del weekend non sono finite qui. Domenica 14 Itineraria Bruttii onlus ha organizzato una serie di iniziative. Oltre ad altre visite guidate, sono previsti un laboratorio di ceramica e tornitura con il maestro ceramista Pierfrancesco Pirri, la caccia al tesoro di Smindride, esposizioni didattiche con riproduzioni di reperti, giochi, strumenti musicali, armature, armi, indumenti, ornamenti, arredi antichi. Visite guidate, laboratori ed esposizioni, in questo caso, saranno gratuite, compresi nel biglietto d’ingresso ma la partecipazione alla Caccia al tesoro prevede un ulteriore contributo di € 5,00 a squadra. Per tutte le info in merito ci si può rivolgere al numero 328 371 5348.