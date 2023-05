Paravati: migliaia di fedeli per il 36esimo anno della Fondazione di “mamma Natuzza”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Oggi si celebra la Festa della Mamma, una ricorrenza un po’ più sentita per la comunità di Paravati a Vibo Valentia e per i migliaia di fedeli accorsi alle celebrazioni di “mamma Natuzza Evolo” e del 36esimo anno della sua Fondazione. Il programma, previsto in data odierna 14 maggio, risulta ricco di eventi, nonostante il tempo incerto: la Santa Processione e la Celebrazione Eucaristica nel piazzale di Villa della Gioia di questa mattina, si accompagna all’Ora di Guardia, prevista per le 16:oo e alla Santa Messa delle ore 18:30.

La Fondazione omonima, ricorda così Natuzza Evolo: “certa che la sua missione dovesse essere quella di confortare il prossimo, favorì la nascita di molte opere di assistenza sociale e di Cenacoli di Preghiera, prima nella sola diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, poi in gran parte del mondo. Fiduciosa nel Cuore Immacolato della Vergine Maria, che venerava come Rifugio delle Anime, s’impegnò a vivere la sofferenza sul modello di Gesù Crocifisso”.