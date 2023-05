Paola, una serata scoppiettante: quanta gente al concerto dei The Kolors

StrettoWeb

Si chiudono in bellezza, a Paola, i festeggiamenti in onore di San Francesco. Ieri sera, infatti, il noto gruppo musicale The Kolors si è esibito in Piazza IV Novembre. Risultato? Un successo, come si può vedere dall’immagine in evidenza, pubblicata dalla pagina del Comune. Piazza piena zeppa di persone, incastrate in ogni ordine di posto, a cantare e saltare insieme alla coinvolgente band.

L’entusiasmo non è affatto mancato, in chi ha vissuto la serata ma anche in chi ha osservato la foto: da anni, osservano diversi utenti, non si vedeva una piazza così piena.