Tragedia a Palermo. Un operaio di origini marocchine di 48 anni è morto dopo essere finito dentro un autocompattatore, il mezzo per la raccolta dei rifiuti. Nonostante i soccorsi, che hanno tentato di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare e l’uomo è deceduto. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del comando provinciale.