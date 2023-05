Reggio Calabria, alla Mediterranea nasce l’Osservatorio sulla Geoeconomia e Sicurezza Globale

StrettoWeb

E’ stato istituito Presso il Dipartimento Pau dell’Università di Reggio Calabria, l’Osservatorio sulla Geoeconomia e Sicurezza Globale, il quale nasce all’interno del Laboratorio di Politiche Economiche e Territoriali diretto dal Prof. Domenico Marino, mentre Coordinatore Scientifico dell’Osservatorio è il Dottor Pietro Stilo. L’Osservatorio nasce dall’esigenza di creare un polo innovativo di studio, analisi e progettualità su diverse e interrelate aree di ricerca, tra le quali: Geoeconomia, Geopolitica, Sicurezza, Intelligence e Difesa.

Obiettivo dell’Osservatorio è quello di proiettare l’analisi, lo studio e la ricerca dei sistemi di sicurezza, intelligence e difesa avendo come principale riferimento il Sistema Paese nel contesto globale, in relazione soprattutto ai nostri contesti geografici di riferimento (Europa e Mediterraneo). L’Osservatorio vuole essere un luogo di confronto, approfondimento e proposta per la diffusione della cultura della sicurezza, con l’obiettivo di contribuire allo studio di tematiche quanto mai attuali e pivotali nella realtà contemporanea, soprattutto per la nostra collocazione geografica che ci pone al centro del Mediterraneo.

Si propone differenti ambiti di attività, studio, ricerca e cooperazione/collaborazione: con istituzioni, università nazionali, europee ed internazionali che seguono tematiche simili, con centri di ricerca pubblici e privati, think tank ed aziende quali interlocutori necessari per creare una rete sinergica in questo delicato ed importante contesto di ricerca in considerazione della crescente importanza assunta da tali tematiche nel panorama globale. Il working si incentrerà anche su dei focus specifici di interesse dei soggetti interessati e/o coinvolti nella attività, allo scopo di far meglio conoscere questa realtà nel panorama nazionale ed estero, in considerazione delle grandi opportunità di sviluppo che potrebbero offrire al Sistema Paese. Geoeconomia, Finanza Globale, Sicurezza, Intelligence, Difesa, Geopolitica, Terrorismo Internazionale, Intelligenza Artificiale, Cyber Security, Analisi del Rischio Transizione Digitale ed Ecologica, saranno oggetto di studio e ricerca dell’Osservatorio.