Oral Cancer Day: gazebo informativi sul Corso Garibaldi

Sabato 13 maggio in tante piazze italiane, anche a Reggio Calabria, verranno allestiti dei gazebo informativi per la 16ª edizione di Oral Cancer Day, organizzato da Fondazione ANDI con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una diagnosi precoce del tumore del cavo orale e sul ruolo fondamentale della prevenzione.

Nel 2020 9.900 italiani sono stati colpiti da questa forma di tumore che, se diagnosticato nella fase iniziale, può essere curato efficacemente. I dentisti reggini iscritti all’ ANDI -Associazione Nazionale Dentisti Italiani- incontreranno la cittadinanza il 13 Maggio sul Corso Garibaldi – presso Tapis Roulant per una giornata di sensibilizzazione e poi saranno disponibili dal 15 maggio al 16 giugno, per visite di controllo gratuite. Per prenotazioni e informazioni: numero verde 800.058.444 e online: www.oralcancerday.it